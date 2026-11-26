Por G1

Publicada em 26/11/2026 às 15h36

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou que o país não vai abrir mão do status de potência nuclear. Ele também ameaçou tratar qualquer tentativa de contestar essa condição como uma declaração de guerra. As declarações foram divulgadas nesta quarta-feira (25) pela agência estatal KCNA.

Kim afirmou que o status nuclear norte-coreano é "absolutamente inviolável" e não será alterado, apesar da pressão internacional pela desnuclearização.

Segundo o líder, o país precisa manter capacidade para dissuadir e controlar ameaças nucleares, além de responder a possíveis ataques.

Kim disse ainda que a produção de materiais nucleares também está sendo ampliada de forma sistemática. Durante uma visita a instalações de produção e pesquisa de armas, ele defendeu que o setor priorize a implantação de armas nucleares táticas em diferentes áreas.

Kim ainda disse que os esforços de "forças hostis" para enfraquecer o socialismo na Coreia do Norte devem aumentar à medida que o país avança em seu desenvolvimento.

A Coreia do Norte ordenou que o chefe do escritório diplomático da Suíça em Pyongyang, Sylvain Astier, deixe o país em até 48 horas.

A decisão foi anunciada nesta quarta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores norte-coreano, menos de um mês depois da reabertura da representação suíça na capital.

Segundo a agência estatal KCNA, Astier foi convocado pelo governo e recebeu um memorando que determina o fechamento do escritório.

A medida foi uma resposta à decisão da Suíça de incluir o Songdowon International Children's Camp, um acampamento infantil norte-coreano, em uma lista de sanções.

A Suíça adotou a medida após países ocidentais acusarem o local de participar da transferência de crianças de áreas da Ucrânia ocupadas pela Rússia.

A irmã de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, condenou as sanções e afirmou que elas violam a soberania da Coreia do Norte.

O governo suíço afirmou que a reabertura do escritório em Pyongyang não muda a aplicação das sanções da ONU relacionadas ao programa nuclear norte-coreano nem das medidas da União Europeia relacionadas à guerra na Ucrânia.

O Ministério das Relações Exteriores da Suíça disse lamentar a decisão, mas afirmou que as relações diplomáticas entre os dois países serão mantidas por meio das embaixadas em Pequim e Berna.