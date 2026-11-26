Por cacoal notícias

Publicada em 26/11/2026 às 14h52

Estudantes do 9º ano da Escola Maria Aurora do Nascimento participaram, nesta terça-feira (24/11), de mais uma edição do projeto “Eu Visto Esta Camisa”, promovido pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), na sede da Promotoria de Justiça de Cacoal.

A atividade, coordenada pelo promotor de Justiça Marcos Ranulfo Ferreira, proporcionou aos alunos uma imersão no funcionamento da instituição e em sua atuação na defesa dos direitos da sociedade.

Durante a visita, os estudantes conheceram a estrutura física da Promotoria de Justiça e receberam informações sobre os setores que compõem a unidade, além das atividades desenvolvidas para dar suporte ao trabalho ministerial.

A programação também incluiu uma conversa sobre a missão constitucional do Ministério Público, suas atribuições nas esferas judicial e extrajudicial e os instrumentos utilizados para a proteção dos direitos coletivos e individuais indisponíveis. Os participantes puderam conhecer, ainda, o trabalho desenvolvido nas áreas de cidadania, direitos humanos e defesa de grupos em situação de vulnerabilidade.

Ao longo do encontro, foram apresentados os canais de atendimento ao público e os mecanismos utilizados pela instituição para receber demandas da população, fortalecendo a compreensão dos estudantes sobre o papel do MPRO na promoção da cidadania e na garantia dos direitos fundamentais.

A iniciativa integra o projeto “Eu Visto Esta Camisa”, que busca aproximar o Ministério Público da comunidade escolar, proporcionando aos jovens a oportunidade de conhecer de perto a atuação institucional e a importância do exercício da cidadania.