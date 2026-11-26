Por Assessoria

Publicada em 26/11/2026 às 14h38

A equipe da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) participou, durante três dias, do Curso de Disseminadores das Informações Previdenciárias, promovido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio do Programa de Educação Previdenciária (PEP).

A capacitação teve como objetivo ampliar os conhecimentos dos profissionais sobre os direitos previdenciários e assistenciais, os serviços disponibilizados pelo INSS e as orientações relacionadas ao acesso aos direitos sociais, incluindo o atendimento aos povos indígenas, considerando suas particularidades culturais e documentais.

Participaram da formação os técnicos de referência do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e os profissionais da equipe do Cadastro Único, que atuam diretamente no atendimento e acompanhamento das famílias no município.

A iniciativa contribui para a educação permanente dos servidores da Assistência Social, promovendo a atualização técnica das equipes e fortalecendo a articulação entre as políticas de assistência social e previdência, especialmente no trabalho de orientação à população sobre seus direitos e os serviços disponíveis.

A participação na capacitação reforça o compromisso da Prefeitura de Guajará-Mirim com a qualificação dos profissionais, a melhoria dos serviços públicos e a garantia de um atendimento cada vez mais informado, humanizado e acessível à população.