Por Alexandre Almeida

Publicada em 26/11/2026 às 14h10

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Gorete Domingos, em Vilhena, está na reta final de uma importante etapa de ampliação e melhorias em sua infraestrutura. A obra é resultado de um investimento de R$ 1,7 milhão destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), por meio de emenda parlamentar, para fortalecer a educação e ampliar a capacidade de atendimento da unidade escolar. As ações no município contam com o apoio dos vereadores Dr. Celso, Pedrinho Sanches e Rose Batista da Saúde.

Os recursos foram aplicados na construção de oito novas salas de aula e de um novo bloco de banheiros, proporcionando mais espaço, conforto e melhores condições para alunos, professores e profissionais da educação. A iniciativa atende à necessidade de expansão da estrutura física da escola, contribuindo diretamente para a melhoria do ambiente de aprendizagem.





Recurso para a construção do novo bloco foi disponibilizado pelo deputado Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)



De acordo com a diretora Alessandra Santos, a conclusão das melhorias representa um avanço significativo para a comunidade escolar. “A expectativa é que os estudantes já possam contar com a nova estrutura a partir do primeiro semestre de 2027. Agradecemos o trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva que disponibilizou o recurso e tem compromisso com o fortalecimento da nossa educação em Vilhena”, afirmou.



Após a conclusão desta etapa, a escola também passará por uma reforma em sua estrutura antiga, dando continuidade ao processo de melhorias na unidade. “Assim que essa fase for finalizada, vai ser dado início a reforma da estrutura existente, com o objetivo de oferecer um ambiente mais moderno, adequado e acolhedor aos nossos alunos”, acrescentou.



O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou que o investimento foi planejado para atender às necessidades da unidade e oferecer melhores condições para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. “Destinamos esse recurso com o objetivo de contribuir com a qualidade do ensino, garantindo uma estrutura mais adequada para os alunos e profissionais da educação. Sabemos que um ambiente bem estruturado faz diferença no processo de aprendizagem e estamos felizes em ver esse investimento se transformando em melhorias concretas para a comunidade escolar de Vilhena”, afirmou.



Ezequiel Neiva ressaltou ainda que a educação sempre esteve entre as prioridades de seu mandato, com investimentos destinados a escolas de diferentes municípios de Rondônia. “Temos trabalhado para fortalecer a educação em várias regiões do estado, porque entendemos que o ensino abre portas, cria oportunidades e transforma vidas. Nosso compromisso é continuar contribuindo com o desenvolvimento da educação em Vilhena e em todos os municípios rondonienses, apoiando iniciativas que façam a diferença na vida dos estudantes”, concluiu.





Oito novas salas de aula foram construídas no espaço (Foto: Claudney Araújo I Secom ALE/RO)



Foto: Alexandre Almeida e Claudney Araújo

