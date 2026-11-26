Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/11/2026 às 13h50

Classificado para a fase decisiva do Campeonato Brasileiro de Karatê após disputar uma seletiva em junho, em Cuiabá (MT), o estudante Isaque Lima Garcia conquistou o título nacional da categoria sub-8 nesta quarta-feira (25), em Londrina, no Paraná.

Representante de Vilhena, em Rondônia, o jovem atleta integra a Associação O Caminho da Escola, instituição na qual recebe treinamento desde 2023.

Faixa verde, Isaque iniciou a prática da modalidade ainda na infância. Sua preparação esportiva é realizada sob a orientação do sensei Paulo Severino.

Com o resultado obtido na etapa final do campeonato, o estudante passou a integrar o grupo de atletas vilhenenses que conquistaram títulos em competições de abrangência nacional.