Por Jean Carla Costa

Publicada em 26/11/2026 às 11h54

A carne de jacaré-açu produzida na Reserva Extrativista Lago do Cuniã apresenta características nutricionais que reforçam seu potencial como alimento. Pesquisas realizadas pela Universidade Federal de Rondônia (Unir), por meio do curso de Engenharia de Pesca, identificaram aproximadamente 20% de proteína, menos de 1% de gordura e entre 86 e 89 quilocalorias a cada 100 gramas do produto.

Os resultados também apontam diferenças em relação a carnes tradicionalmente consumidas. Na comparação apresentada pelo estudo, a carne das pernas do jacaré analisada apresentou 74,7% menos gordura que o peito de frango sem pele e 87,1% menos que o patinho bovino. Quanto ao valor energético, foram registradas 18,5% menos calorias que o frango e 35,9% menos que a carne bovina.

A professora Jucilene Braitenbach, coordenadora do Programa de Desenvolvimento da Aquicultura (PROAQUA), desenvolvido com apoio do Ministério da Pesca e Aquicultura, explica que a pesquisa contribui para ampliar o conhecimento científico sobre o produto e demonstrar suas características nutricionais.

Pesquisa fortalece a produção sustentável e valoriza o trabalho das famílias extrativistas

“Os resultados demonstram que a carne apresenta excelente composição nutricional, com elevado teor de proteína e baixo percentual de gordura. O estudo também amplia o conhecimento científico sobre o produto e contribui para agregar valor à produção”.

CIÊNCIA E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

Além de apresentar as características nutricionais da carne, a pesquisa representa uma oportunidade de agregar conhecimento à atividade desenvolvida pelas famílias extrativistas. A aproximação entre universidade, poder público e cooperativa também contribui para fortalecer a cadeia produtiva e ampliar o reconhecimento do manejo sustentável.

O presidente da Cooperativa CoopCuniã, Ronaldo Rodrigues, destaca a importância da iniciativa para os moradores da reserva e para o fortalecimento da atividade.

“Esse trabalho representa uma conquista para os moradores do Cuniã. É uma oportunidade de mostrar a qualidade do nosso produto e fortalecer a geração de renda das famílias”.

A produção também recebe acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric). O diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas, Herlan Alves Lopes, destaca a contribuição da pesquisa para o desenvolvimento da atividade.

Parceria fortalece o manejo sustentável e amplia oportunidades de mercado

“A pesquisa científica é essencial para dar segurança, credibilidade e reconhecimento ao manejo sustentável. Nosso trabalho é apoiar os produtores e fortalecer essa cadeia produtiva”.

O secretário municipal de Agricultura, Douglas Bener, ressalta a importância da parceria entre pesquisa, gestão pública e comunidade extrativista.

“Nosso objetivo é fortalecer iniciativas que valorizem a produção sustentável, gerem oportunidades de renda e promovam o desenvolvimento das comunidades tradicionais”.

VALORIZAÇÃO DO POTENCIAL REGIONAL

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa demonstra que desenvolvimento econômico e preservação ambiental podem caminhar juntos.

“Estamos valorizando o potencial de Porto Velho, apoiando as comunidades tradicionais e incentivando atividades que geram oportunidades sem deixar de lado o compromisso com a conservação ambiental”.

A integração entre universidade, poder público e cooperativismo amplia o conhecimento sobre a carne de jacaré, valoriza o manejo sustentável e abre novas perspectivas para a comercialização. Mais do que um produto regional, a experiência do Lago do Cuniã representa uma alternativa de desenvolvimento que reúne pesquisa científica, conservação da biodiversidade e valorização das comunidades extrativistas.