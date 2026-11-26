Por Thaís Alves

Publicada em 26/11/2026 às 11h51

O acúmulo de água parada na rua Ana Sobral, no bairro Lagoinha, está recebendo atenção das equipes de infraestrutura. Uma obra de drenagem está em andamento no local para melhorar o escoamento da água e as condições da via.

Os trabalhos começaram no dia 19 e contemplam a implantação de 60 metros de rede de drenagem, duas bocas de lobo e dois poços de visita (PVs), estruturas que permitirão direcionar a água acumulada para o sistema de escoamento.

A obra é executada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), e tem como objetivo solucionar o problema de água parada no trecho, proporcionando melhores condições para quem mora e circula pela região.

O prefeito Léo Moraes destaca a importância de levar melhorias de infraestrutura aos bairros e atender às demandas da população.

“Estamos trabalhando para melhorar a infraestrutura dos bairros e resolver problemas que afetam diretamente a rotina dos moradores. A drenagem é fundamental para garantir o escoamento adequado da água e proporcionar mais qualidade de vida para a população”.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, também destaca a importância de identificar e atender pontos que necessitam de melhorias no sistema de drenagem.

“Estamos trabalhando para resolver situações que prejudicam o dia a dia dos moradores. Nesse trecho da rua Ana Sobral, o objetivo é retirar a água que fica parada, melhorando o escoamento e as condições da via”.