Por Jhon Silva

Publicada em 26/11/2026 às 11h58

Frequentar bares, restaurantes e espaços de lazer com segurança e respeito é um direito das mulheres. Para fortalecer essa proteção, Porto Velho terá, nesta sexta-feira (27), a primeira entrega do selo “Não é Não – Mulheres Seguras”, iniciativa realizada pela Prefeitura em parceria com o Ministério das Mulheres. A programação começa às 17h, no Mercado Cultural.

A iniciativa integra o protocolo nacional de prevenção ao constrangimento e à violência contra mulheres em estabelecimentos de lazer. O primeiro espaço contemplado será um empreendimento do Mercado Cultural, cujo permissionário e equipe de garçons participarão de uma capacitação para identificar situações de risco e oferecer acolhimento adequado.

O treinamento orienta os profissionais sobre como agir diante de casos de assédio, prestar apoio às vítimas e encaminhar situações de violência aos órgãos competentes. A proposta também inclui orientações sobre a organização dos ambientes, com atenção especial à segurança e à privacidade das mulheres, inclusive nos banheiros.

A coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, Anne Cleyanne, explicou que a certificação representa um compromisso dos estabelecimentos com a prevenção da violência e a proteção feminina.

Anne Cleyanne destaca o compromisso dos estabelecimentos com o acolhimento e a proteção das mulheres

“Queremos que as mulheres saibam que podem procurar ajuda e receber acolhimento adequado nesses espaços. O selo representa um compromisso com a prevenção da violência e com a preparação dos profissionais para agir quando necessário”.

Além de reconhecer o estabelecimento participante, a iniciativa busca incentivar outros bares e restaurantes a aderirem ao protocolo e prepararem suas equipes para identificar situações de assédio e oferecer atendimento adequado às mulheres.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância da parceria para fortalecer a segurança das mulheres na capital.

“Queremos uma Porto Velho onde as mulheres possam trabalhar, passear e se divertir com respeito e segurança. Essa iniciativa prepara os estabelecimentos para acolher e proteger, contribuindo para uma cidade mais segura para todas”.

A expectativa é ampliar a adesão ao selo em outros espaços de lazer, fortalecendo uma rede de estabelecimentos comprometidos com o respeito, a prevenção da violência e o acolhimento feminino.

PROGRAME-SE

A primeira entrega do selo “Não é Não – Mulheres Seguras” será realizada nesta sexta-feira, 27 de novembro, às 17h, no Mercado Cultural.

A iniciativa integra as ações de prevenção à violência contra as mulheres e busca ampliar a participação de estabelecimentos comerciais na construção de ambientes mais seguros e acolhedores.