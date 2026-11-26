Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/11/2026 às 11h48

PORTO VELHO, RO - O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) reconheceu o descumprimento de uma determinação dirigida ao ex-secretário de Estado da Educação, Massud Jorge Badra Neto, no âmbito da apuração de supostas irregularidades em um procedimento de contratação estimado em R$ 63.098.988,72. A iniciativa previa o fornecimento de material didático e plataforma digital para estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da rede estadual.

A decisão monocrática nº 0458/2026-GCPCN, assinada em 24 de novembro de 2026 pelo conselheiro Paulo Curi Neto, concedeu ao secretário interino da Educação, Alisson Antônio Maia de Souza, prazo de 15 dias, contados da notificação, para apresentar os documentos e esclarecimentos pendentes. O gestor foi advertido sobre a possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento injustificado.

O processo nº 00462/26 teve origem em representação formulada pelo Ministério Público de Contas de Rondônia (MPC-RO), que apontou supostas irregularidades na tentativa de adesão da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) à Ata de Registro de Preços nº 02/2025, gerenciada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA).

Em 25 de fevereiro de 2026, por meio da Decisão Monocrática nº 0050/2026-GCPCN, Paulo Curi Neto determinou a suspensão cautelar do procedimento. Na ocasião, o conselheiro apontou a existência de “indícios consistentes de graves irregularidades” e destacou os riscos associados à formalização da contratação.

“O perigo na demora também resta configurado, pois há elementos no Processo SEI n. 0029.058903/2025-28 indicando a iminência de formalização da adesão e, por conseguinte, de contratação de elevado vulto (estimada em R$ 63.098.988,72), potencialmente eivada de vícios desde a origem, sem demonstração suficiente de legalidade, necessidade e vantajosidade”, registrou o relator.

O Ministério Público de Contas identificou a existência de dois procedimentos administrativos relacionados ao mesmo objeto. Um deles correspondia a uma licitação própria da Seduc, cuja fase preparatória havia sido instruída, mas que foi paralisada em 2025 sem abertura da fase externa e sem ato formal de suspensão ou revogação. O outro destinava-se à adesão à ata de registro de preços do instituto federal maranhense.

Segundo o MPC, a justificativa apresentada para a adesão estava limitada à suposta inviabilidade de concluir a licitação própria em 2025, sem demonstração de circunstância excepcional, imprevisível ou emergencial que justificasse o afastamento do procedimento competitivo ordinário.

Entre os indícios apontados estavam a ausência de demonstração concreta da vantagem econômica da adesão, fragilidades na metodologia da pesquisa de preços, incompatibilidade entre o objeto registrado na ata e as necessidades da Seduc, além da ausência de avaliação individualizada da capacidade técnica, logística, tecnológica e pedagógica da empresa beneficiária.

Um dos questionamentos envolvia a pesquisa de preços, que incluía cotação da própria empresa detentora da ata. Conforme a representação, a plataforma digital havia sido declarada como gratuita, circunstância que, na avaliação do MPC, teria provocado uma redução artificial do valor de referência e comprometido a análise da economicidade.

O Ministério Público de Contas também apontou a necessidade de demonstrar a compatibilidade da destinação dos recursos com as prioridades orçamentárias da Educação, diante das deficiências estruturais identificadas em escolas estaduais durante inspeções realizadas pelo Tribunal de Contas.

Em resposta à determinação cautelar, a Seduc informou que havia suspendido o procedimento de adesão, esclarecendo que nenhuma contratação havia sido formalizada e que a execução do objeto não havia começado. A secretaria também comunicou a retomada da licitação própria.

Posteriormente, diante da persistência dos indícios de irregularidades identificados pelo corpo técnico, o TCE manteve a suspensão do procedimento de adesão e concedeu ao então secretário Massud Jorge Badra Neto prazo de 15 dias para apresentar documentos e informações sobre a situação dos dois procedimentos administrativos.

Durante a fiscalização, foram identificadas divergências nas certidões referentes à notificação e à contagem do prazo. Inicialmente, havia sido certificado que a documentação solicitada ao secretário fora apresentada dentro do prazo, embora os documentos não estivessem localizados nos autos.

O Departamento da 2ª Câmara do TCE esclareceu que as certidões haviam sido tornadas sem efeito em razão de erro material. Após a expedição de novos registros, foi constatado que Massud não havia apresentado a documentação exigida.

“Ocorre que o então Secretário não apresentou a documentação solicitada, restando constatado o descumprimento da determinação contida no item III da DM n. 0230/2026-GCPCN”, registrou Paulo Curi Neto na decisão de novembro.

A fiscalização também identificou um despacho administrativo, datado de 11 de agosto de 2026, indicando o encerramento da licitação própria da Seduc. Entretanto, não foi esclarecido se o procedimento havia sido definitivamente encerrado ou se o registro correspondia apenas à conclusão de sua tramitação em determinada unidade administrativa.

Quanto à tentativa de adesão à ata do instituto federal maranhense, não foram identificadas movimentações posteriores à suspensão.

Diante desse cenário, o secretário interino deverá esclarecer quais providências foram adotadas para atender à demanda educacional que motivou os procedimentos de contratação, informando se houve revisão ou substituição da solução inicialmente planejada, abertura de novo procedimento de contratação ou adoção de outras medidas administrativas.

Também deverão ser prestadas informações sobre a necessidade de capacitação dos professores, prevista nos documentos de planejamento da contratação. A Seduc terá de esclarecer se essa demanda permanece, foi revista ou já foi atendida, integral ou parcialmente, por outros meios, apresentando a documentação comprobatória das providências adotadas.

O conselheiro determinou ainda a intimação da ex-secretária Albaniza Batista de Oliveira, do ex-secretário Massud Jorge Badra Neto, do coordenador de Compras da Seduc, Igor Ribeiro Lacerda, e da gerente de Aquisições, Isabella Salvatore Ribeiro.

Albaniza, Igor e Isabella apresentaram suas razões de justificativa dentro do prazo estabelecido anteriormente.

Os R$ 63.098.988,72 correspondem ao valor estimado da contratação pretendida, e não a um prejuízo comprovado aos cofres públicos. Embora o descumprimento da determinação dirigida a Massud tenha sido formalmente reconhecido, ainda não houve julgamento definitivo sobre as irregularidades apontadas no procedimento de contratação nem sobre a responsabilidade individual dos agentes por essas supostas irregularidades.

Encerrado o novo prazo de 15 dias, independentemente da apresentação dos documentos solicitados, o processo será encaminhado à Secretaria-Geral de Controle Externo para prosseguimento da apuração.