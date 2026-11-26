Por Jean Carla Costa

Publicada em 26/11/2026 às 11h37

A produção de mel em Porto Velho ganhou um novo impulso com a certificação sanitária da Casa do Mel, estrutura construída a partir da organização dos produtores rurais e do apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric). A unidade recebeu o selo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM/CISAN), que atesta o atendimento às exigências sanitárias para o beneficiamento regularizado do produto.

A certificação representa um avanço para os apicultores, que passam a contar com uma estrutura adequada para processar o mel e ampliar as possibilidades de comercialização, conforme as condições de abrangência do serviço de inspeção.

O prefeito Léo Moraes destacou que a conquista contribui para fortalecer a produção rural e ampliar as oportunidades para os trabalhadores do campo.

“Estamos criando oportunidades para quem vive da produção rural, valorizando o trabalho dos nossos produtores e incentivando iniciativas que geram emprego e renda. A Casa do Mel é uma conquista que une organização, desenvolvimento econômico e valorização de quem trabalha no campo”.

Parceria entre apicultores e Semagric fortalece a produção de mel e a agricultura familiar em Porto Velho

CONQUISTA DOS APICULTORES

A Casa do Mel é resultado da organização e do trabalho coletivo dos produtores que participaram da fundação do empreendimento: Josuel Ravani, Vilson Santos, Ernesto Andreoli, conhecido como Pequeno, Jonas Célio e Vanderlei Varini.

A Semagric acompanhou o processo com orientações técnicas, análise de projetos e visitas para adequação e certificação da unidade. O secretário municipal de Agricultura, Douglas Bener, ressaltou a importância da parceria entre os produtores e o poder público.

“É uma conquista dos apicultores e um resultado do trabalho conjunto entre produtores e poder público, fortalecendo a agricultura familiar e gerando novas oportunidades de renda”.

Segundo Roseval Guzo, gerente da Divisão de Assistência Técnica aos Produtores Rurais da Semagric e um dos fundadores da Casa do Mel, o acompanhamento técnico foi importante para concretizar o projeto.

“É uma realização construída com dedicação e união. Agora temos um espaço adequado para beneficiar o mel e fortalecer nossa atividade”.

Para Josuel Ravani, a inauguração representa a realização de um sonho coletivo.

Apicultor apresenta favo de mel durante visita às instalações da Casa do Mel em Porto Velho

“Foram muitos desafios, mas hoje celebramos uma vitória de todos os apicultores”.

O apicultor Vilson Santos também ressaltou a importância da união dos produtores.

“A Casa do Mel mostra que, quando trabalhamos juntos, conseguimos alcançar grandes conquistas. É um novo começo para a apicultura de Porto Velho”.

FORTALECIMENTO DA APICULTURA

A inauguração contou ainda com autoridades, representantes de instituições parceiras e uma comitiva de apicultores do Acre, que visitou a capital para conhecer as experiências e o desenvolvimento da atividade.

Além de oferecer condições adequadas para o beneficiamento do mel, a Casa do Mel representa um avanço na organização da cadeia produtiva, ao proporcionar aos apicultores uma estrutura para agregar valor à produção e buscar novos mercados.

A iniciativa também fortalece o trabalho coletivo dos produtores e contribui para o desenvolvimento da agricultura familiar, ampliando as oportunidades econômicas no meio rural.