Por Gregori Rodrigues

Publicada em 26/11/2026 às 11h34

Atletas de Rondônia conquistaram medalhas no Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado entre os dias 19 e 22 de novembro, em Brasília. A competição, promovida pela Confederação Nacional de Karatê do Brasil (CNKB), reuniu 1.156 atletas, representantes de 26 federações de 15 estados brasileiros. A delegação rondoniense contou com 75 integrantes, entre atletas, equipe técnica, apoio e acompanhantes.

A seleção de Rondônia foi formada por 47 atletas dos municípios de Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Monte Negro, Pimenta Bueno e Espigão d’Oeste. Os competidores participaram das disputas nas modalidades de kata e kumite, em uma competição de alto nível técnico. Todos os atletas da delegação foram beneficiados pelo programa do governo de Rondônia Pró-Atleta.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da disciplina e da dedicação desenvolvidas por meio das artes marciais e o orgulho de ver atletas rondonienses conquistando resultados em competições nacionais. “Ver nossos atletas representando Rondônia em uma competição nacional e conquistando medalhas é motivo de orgulho. O esporte transforma vidas, ensina respeito e prepara nossos jovens para superar desafios dentro e fora das competições.”

RESULTADOS

Entre os destaques da participação estadual está a equipe de Espigão d’Oeste, que levou atletas do projeto social Karatê de Letra, nos estilos Shotokan e Goju-Ryu (práticas de defesa pessoal do Karatê.) A participação contribuiu para ampliar a presença do município na competição nacional e fortalecer a trajetória do projeto no esporte.

A representante do Karatê de Rondônia, Senpai India Reverdito, destacou a importância da participação dos atletas em uma competição nacional desse porte, que proporciona experiência, intercâmbio esportivo e oportunidades de evolução técnica.

O coordenador do projeto Social Karatê de Letra e técnico da delegação da Federação Rondoniense de Karatê Esportivo (FRKE), Sensei André Fernando de Souza, falou da satisfação com o desempenho da equipe diante do nível de exigência do campeonato.

Os atletas que alcançaram classificação no ranking da competição garantiram vaga para o Campeonato Mundial de Karatê de 2028, previsto para acontecer em Cancún, no México.

O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Godofredo Neto, evidenciou o papel do programa Pró-Atleta no apoio aos esportistas rondonienses. “O incentivo aos atletas é fundamental para que possam participar de competições e representar Rondônia em diferentes níveis. O Pró-Atleta contribui para reduzir as barreiras de acesso às disputas esportivas e fortalecer o desenvolvimento das modalidades no estado.”

O presidente da FRKE, Sensei Cleber, atribuiu a participação da delegação ao trabalho conjunto da diretoria e das academias envolvidas, além do apoio do governo de Rondônia, por meio da Sejucel e do programa Pró-Atleta. O benefício foi viabilizado por meio de emenda parlamentar.

O atleta e Sensei Robson Reverdito Filho, também ressaltou a importância do apoio recebido dos governos estadual e municipal, por meio do Pró-Atleta e da Bolsa Atleta, além do suporte da iniciativa privada para participar das competições.

QUADRO DE MEDALHAS

A delegação rondoniense conquistou medalhas nas disputas individuais e por equipes:

Arthur Haese: bronze no kumite.

Paula Daniela Imperatriz: bronze no kumite.

India Reverdito: bronze no kata e no kumite.

Valeria: bronze no kata.

Maria Fernanda: prata no kumite por equipe.

Talita: bronze no kumite e prata no kumite por equipe.

Jeferson: bronze no kata por equipe.

Francisco: bronze no kata por equipe.

Marcos: bronze no kata por equipe.

Raiany Santos: prata no kata e bronze no kumite.

Adrian Souza: prata no kata e bronze no kumite.

Thawany Sakamoto: bronze no kumite e prata no kumite por equipe.

Guilherme Rezende: bronze no kata.

Gabriel Abreu: bronze no kata e no kumite.

Ágatha Louredo: bronze no kata.

Gustavo Silva: bronze no kata e no kumite.

Elizabeth: prata no kata e bronze no kumite.

Ricardo: bronze no kumite.

Emanuelly: prata no kumite por equipe.

A participação no Campeonato Brasileiro reforça a presença de Rondônia no cenário nacional do karatê e evidencia a importância da continuidade das políticas de incentivo ao esporte. Com atletas de diferentes municípios e oportunidades de classificação para o Mundial de 2028, os resultados ampliam as perspectivas para a modalidade e para os esportistas que representam o estado.