Por Gregori Rodrigues

Publicada em 25/11/2026 às 14h41

Porto Velho recebe a partir desta quinta-feira (26), o Campeonato Regional Norte de Basquete em Cadeiras de Rodas 2026, com abertura às 14h30, no Ginásio Cláudio Coutinho, onde as disputas seguem até sábado (28). A competição reúne mais de 60 atletas dos estados de Rondônia, Acre, Amapá e Pará e é promovido pela Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas (CBBC).

O campeonato proporciona o encontro de equipes da Região Norte em uma programação que inclui partidas classificatórias e jogos finais, ampliando as oportunidades de participação de atletas com deficiência em competições esportivas.

INTEGRAÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE PARALÍMPICO

A competição reúne mais de 60 atletas dos estados de Rondônia, Acre, Amapá e Pará

A realização do campeonato conta com o apoio do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), além de parceiros locais. A participação do estado na iniciativa contribui para aprimorar o basquete em cadeira de rodas e ampliar a presença do esporte paralímpico no calendário esportivo regional.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o esporte é uma ferramenta de inclusão, participação e desenvolvimento. “Apoiar competições como essa significa ampliar oportunidades para atletas, incentivar a prática esportiva e garantir que pessoas com deficiência também tenham espaço para demonstrar seu talento e representar seus estados”, salientou.

A secretária adjunta da Sejucel, Letícia Batista, ressaltou que o apoio a eventos esportivos contribui para fortalecer as modalidades paralímpicas e ampliar o acesso às competições. “Receber atletas de diferentes estados em Porto Velho é uma oportunidade de promover integração e valorizar o esporte paralímpico. O incentivo a essas iniciativas valoriza a modalidade e contribui para que mais atletas encontrem oportunidades de participação e desenvolvimento.”

Além das disputas, o encontro favorece o intercâmbio entre atletas e equipes de diferentes estados, consolidando o basquete em cadeira de rodas na Região Norte. A realização do campeonato, em Porto Velho, também amplia a visibilidade da modalidade e reforça a importância de políticas e parcerias voltadas à inclusão e ao desenvolvimento esportivo.

Fotos: Gregori Rodrigues