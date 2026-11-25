Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/11/2026 às 14h52

PORTO VELHO, RO - O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) entrou em uma nova etapa da fiscalização do contrato destinado à construção do novo Hospital de Urgências e Emergências de Rondônia (Heuro), em Porto Velho. Com valor global estimado em R$ 1.040.040.000,00, a contratação se aproxima do julgamento de mérito após apurações envolvendo ausência de projetos básicos completos, falta de licenças e alvarás e atraso acentuado no cronograma físico da obra.

Por meio da Decisão Monocrática nº 0251/2026-GCJEPPM, assinada eletronicamente em 23 de novembro de 2026, foi determinada a intimação da defesa da Sociedade de Propósito Específico (SPE) Vigor Turé S.A., contratada pelo Estado de Rondônia por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

O procedimento tramita sob o número 03348/23 e envolve a empresa e responsáveis pela gestão do Estado. O objeto da fiscalização é o Contrato nº 0007/SESAU/PGE/2022, celebrado sob o regime de Built to Suit (BTS).

As apurações relativas à execução contratual levaram à abertura de prazo para apresentação de justificativas em 2024. Na ocasião, a Vigor Turé S.A. constituiu representação jurídica, formalizada nos autos em 30 de abril daquele ano, e apresentou suas razões de defesa.

Mesmo após a rescisão amigável do contrato, o Tribunal Pleno decidiu dar continuidade à fiscalização. Por meio do Acórdão APL-TC nº 00111/25, foi acolhida a posição divergente do Ministério Público de Contas (MPC-RO), afastando-se o entendimento de que o encerramento do vínculo contratual teria provocado a perda do objeto do processo.

A decisão também determinou a continuidade da instrução processual e a solicitação de esclarecimentos aos responsáveis pela gestão do Estado.

Em outra deliberação, formalizada pela Decisão Monocrática nº 0053/2026-GCJEPPM, o Tribunal acolheu uma manifestação do Ministério Público de Contas e determinou que fossem prestados esclarecimentos sobre a fundamentação jurídica utilizada para justificar a rescisão amigável do contrato sem a aplicação de penalidades.

A fiscalização avançou com a elaboração de dois relatórios conclusivos de auditoria e a emissão do Parecer nº 0194/2026-GPGMPC. Após esses procedimentos, os autos foram encaminhados à relatoria.

Entretanto, foi constatado que a defesa da Vigor Turé S.A. não havia sido formalmente intimada das duas decisões que determinaram o prosseguimento da instrução processual.

Diante da proximidade do julgamento, a relatoria considerou necessário assegurar à empresa o conhecimento integral dos atos posteriores à constituição de sua defesa, prevenindo eventuais alegações de cerceamento de defesa ou nulidade processual.

A decisão registra que os fatos atribuídos à contratada permanecem restritos às questões delimitadas na apuração inicial de 2024, relacionadas à ausência de projetos básicos completos, à falta de licenças e alvarás e aos atrasos na execução contratual.

A nova determinação não representa julgamento definitivo sobre a legalidade da contratação, tampouco estabelece penalidades ou conclui pela responsabilização da empresa ou dos responsáveis pela gestão do Estado.

A defesa da Vigor Turé S.A. terá 15 dias, contados conforme o Regimento Interno do TCE-RO, para apresentar manifestação facultativa. Encerrado esse prazo, independentemente da apresentação de novas justificativas, os autos deverão retornar à relatoria para o prosseguimento do processo, cuja inclusão na pauta de julgamento do Tribunal Pleno ainda não tem data informada.