Por Cacoal Notícias

Publicada em 25/11/2026 às 14h55

A 1ª Promotoria de Justiça de Cerejeiras, integrante do Ministério Público de Rondônia (MPRO), iniciou uma ação de monitoramento e fiscalização voltada à segurança viária no município. O procedimento tem como alvo principal a circulação de bicicletas elétricas, patinetes autopropelidos, ciclomotores e veículos elétricos de pequeno porte.

A medida foi oficializada em 18 de novembro de 2026, por meio da Portaria de Instauração nº 000035, que integra o Procedimento Administrativo de número 2026.0014.012.76226. A formalização consta do Extrato de Portaria nº 000105/2026, assinado pela 1ª Promotoria de Justiça local.

Foco da Ação

Conforme o teor da portaria, o objetivo central do acompanhamento é verificar a implementação de iniciativas voltadas para a segurança no trânsito de Cerejeiras. O Ministério Público pretende monitorar o desenvolvimento de ações específicas requisitadas à administração pública municipal e a outros órgãos competentes.

A iniciativa do MPRO surge diante do aumento no uso de meios de transporte alternativos e elétricos na malha urbana. O órgão busca assegurar que questões críticas, como regulamentação, orientação aos usuários e convivência segura no tráfego, recebam a devida atenção das autoridades.

Contexto Municipal

A crescente presença de veículos de mobilidade leve nas vias públicas tem gerado debates sobre a necessidade de adaptação das normas de trânsito e de políticas de segurança. O procedimento instaurado em Cerejeiras reflete essa preocupação, colocando sob escrutínio as medidas que estão sendo ou devem ser tomadas pela gestão local.

O monitoramento estabelecido visa garantir que as propostas discutidas em fóruns públicos sobre o tema sejam efetivamente transformadas em práticas, contribuindo para um ambiente viário mais seguro para todos, incluindo pedestres, motoristas e usuários de veículos elétricos individuais.