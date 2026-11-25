Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/11/2026 às 14h38

PORTO VELHO, RO - O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) teve rejeitados os pedidos formulados em uma ação judicial iniciada em abril de 2005 para retomar uma propriedade rural de 995,9507 hectares localizada no município de Theobroma, em Rondônia. A disputa envolve a Agropecuária e Reflorestadora Porto Franco Ltda. e ocupantes que se apresentam como integrantes da Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia (LCP).

A sentença da 5ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária de Rondônia, objeto de intimação publicada nesta quarta-feira (25), julgou improcedentes os pedidos da autarquia, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou o Incra ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor atualizado da causa, originalmente fixado em R$ 50 mil.

A autarquia pretendia retirar tanto a empresa quanto os demais ocupantes do imóvel, denominado Lote 267 da Gleba Burareiro, assumir sua posse e destiná-lo aos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária.

O principal fundamento para a rejeição dos pedidos foi uma decisão judicial definitiva proferida em outro processo, no qual o Incra já havia tentado obter a resolução do contrato de alienação de terras públicas, o cancelamento do registro imobiliário e a retomada da mesma propriedade.

A origem da controvérsia remonta a um procedimento licitatório realizado em 1977 pelo Incra, que resultou na celebração de contratos de alienação de terras públicas com condições específicas para a exploração econômica dos imóveis.

O contrato referente ao Lote 267 foi firmado em 4 de dezembro de 1979 com Assis Canuto. Entre as obrigações previstas estavam a implantação de culturas permanentes de seringueira e café, além da formação de pastagens para a criação de animais de grande porte.

Em 16 de outubro de 1997, o imóvel foi vendido à Agropecuária e Reflorestadora Porto Franco Ltda. O Incra sustentou posteriormente que a empresa havia assumido as obrigações contratuais do adquirente original e que o descumprimento dessas condições justificaria a reversão da propriedade ao patrimônio da União.

Em setembro de 2004, a autarquia ingressou com uma ação contra Assis Canuto, Lenita Simões Borges Canuto e a empresa para desfazer o contrato, cancelar o registro imobiliário e recuperar a posse do terreno.

No mês seguinte, a Agropecuária e Reflorestadora Porto Franco Ltda. ajuizou uma ação de manutenção de posse contra Flarindo Claro de Oliveira e outros ocupantes. Em abril de 2005, o Incra apresentou a ação de oposição, reivindicando para si a posse do imóvel disputado pelas partes.

Embora a autarquia tenha utilizado a suposta improdutividade da propriedade como fundamento de sua pretensão, uma vistoria realizada pelos próprios técnicos do Incra, em novembro de 2005, apresentou indicadores que contrariaram essa alegação.

O levantamento registrou grau de utilização da terra de 99,96% e grau de eficiência na exploração de 136,98%. Foram identificados 497,9754 hectares de reserva legal efetivamente preservada, 215,1897 hectares de pastagens, uma casa de alvenaria, um curral de madeira e 9,4 quilômetros de cercas de arame liso.

Na ocasião, também foram contabilizadas 333 cabeças de gado, quatro equinos e seis muares.

A sentença publicada em abril de 2010, referente à ação de resolução contratual, reconheceu que as obrigações essenciais haviam sido cumpridas, ainda que fora do prazo inicialmente estabelecido. Também foi considerado que o Incra havia tolerado a posse do imóvel por mais de 25 anos, permitindo a realização de benfeitorias e investimentos na propriedade.

A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), tornando-se definitiva em 5 de junho de 2025.

Na ação de oposição, a empresa alegou ter adquirido a propriedade sem restrições e implantado atividades de pecuária e manejo florestal sustentável. A defesa informou que o projeto florestal tinha como finalidade fornecer matéria-prima a uma indústria de beneficiamento e comercialização de madeira sediada em Ariquemes.

A proprietária também afirmou que trabalhadores envolvidos na criação de gado sofriam ameaças de integrantes do acampamento denominado Lamarca. A alegação foi apresentada na contestação da empresa, acompanhada de referência a uma ocorrência policial.

Por sua vez, José Geraldo dos Santos e outros ocupantes apresentaram manifestação sustentando que a posse efetiva da área pertencia às famílias que nela trabalhavam. Também alegaram que a empresa teria avançado sobre os limites do Lote 266, imóvel distinto daquele reivindicado pelo Incra.

Os ocupantes defenderam a realização de uma inspeção judicial para verificar as divisas das propriedades e reivindicaram uma audiência com a participação da Ouvidoria Agrária Nacional e da Superintendência Regional do Incra.

A Justiça Federal considerou, entretanto, que essas questões não integravam o objeto específico da ação de oposição, destinada a examinar o direito reivindicado pela autarquia sobre o Lote 267.

A tramitação do processo também passou pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Inicialmente, a ação havia sido extinta sem julgamento do mérito, sob os fundamentos de ilegitimidade do Incra e inadequação do procedimento utilizado.

Após sucessivos recursos, o STJ reconheceu a legitimidade da autarquia para discutir judicialmente a posse de imóvel da União destinado à reforma agrária e admitiu a utilização da ação de oposição em uma disputa possessória.

O reconhecimento permitiu que o processo retornasse à primeira instância para julgamento do mérito, mas não representou o acolhimento do pedido de retomada da propriedade.

Na nova sentença, a Justiça Federal estabeleceu que a decisão definitiva de 2025 impede uma nova discussão sobre a resolução do contrato e a reversão do imóvel ao patrimônio público.

Como o registro imobiliário em favor da Agropecuária e Reflorestadora Porto Franco Ltda. permanece válido, o entendimento foi de que o Incra não demonstrou possuir direito superior ao da empresa. Também não foi comprovado o exercício anterior da posse pela autarquia.

Em relação aos integrantes da Liga dos Camponeses Pobres, o Incra havia argumentado desconhecer se os ocupantes preenchiam os requisitos legais para participar do programa de reforma agrária, uma vez que não haviam sido submetidos ao processo de seleção.

A Justiça considerou que a seleção de beneficiários pressupõe a existência de uma área incorporada ao patrimônio público e destinada à reforma agrária. Como a propriedade permanece sob domínio particular, foi afastada a possibilidade de o Incra retirar os ocupantes para promover essa destinação.

A sentença ressalvou expressamente que a rejeição dos pedidos da autarquia não encerra a disputa pela posse entre a empresa e as famílias que ocupam a área.

“Esclareço que esta sentença se limita a reconhecer que o INCRA não tem sobre o imóvel direito que prevaleça sobre o dos opostos. Ela não antecipa o julgamento da controvérsia possessória entre a Agropecuária e Reflorestadora Porto Franco Ltda. e os ocupantes, que será resolvida nos autos associados, observada a precedência do julgamento da oposição (art. 686 do CPC).”

Os honorários advocatícios deverão ser pagos exclusivamente aos representantes jurídicos da empresa, única parte contrária que apresentou contestação dentro do prazo legal. Não houve condenação em honorários em favor dos demais envolvidos nem imposição de custas processuais.

Foi determinada ainda a comunicação da sentença ao Ministério Público Federal (MPF) e o encaminhamento de uma cópia da decisão aos autos da ação possessória nº 1009153-88.2023.4.01.4100, na qual permanece a controvérsia entre a proprietária e os ocupantes.

A sentença proferida no processo nº 0001977-08.2005.4.01.4100 está sujeita à revisão obrigatória pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mesmo que não seja apresentado recurso de apelação, uma vez que o imóvel rural não possui valor econômico certo e líquido estabelecido no processo que permita dispensar essa etapa.