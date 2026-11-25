Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/11/2026 às 14h00

Educação – Boa parte dos membros da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) está respirando aliviada com os comentários mais recentes sobre nomes do futuro secretariado de o governador-eleito, senador Marcos Rogério, presidente estadual do PL. É que o prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, que preside o Podemos no Estado teria indicado o nome de Gláucia Negreiros, para a Seduc. Ela é da área, já passou pelo cargo, inclusive de adjunta e teria condições de atender a demanda da secretaria, uma das mais difíceis, junto com Saúde e Segurança Pública, que são problemáticas. Saúde, Educação e Segurança, seja municipal, estadual ou federal são desafios para os chefes dos poderes executivos. Também estaria cotado para o cargo o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos), que se elegeu vice-governador de Rogério. Mas nada, ainda, oficial, pois Marcos Rogério está “mudo e surdo” com relação ao secretariado.

Transição – O deputado federal Lúcio Mosquini (PL), que preside a comissão de transição do Governo Marcos Rocha (PSD) para o de Marcos Rogério (PL), governador-eleito e que será empossado no dia 6 de janeiro, reuniu o grupo para analisar os trabalhos realizados até o momento. Foi apresentado um balanço geral pelos responsáveis em cada área, em busca de preparar econômica e politicamente o Estado para a futura equipe de Governo. Segundo Mosquini, os trabalhos estão sendo desenvolvidos de maneira positiva com ótimos resultados, e tudo indica, “que estamos no caminho certo”, argumentou. A transição segundo Mosquini, está em estágio avançado e a finalidade é preparar o Estado para que Marcos Rogério assuma com as condições necessárias para trabalhar com “planejamento, organização e governabilidade”.

Liderança – O prefeito de Porto Velho, Leo Moraes (Podemos) demonstrou força política nas eleições gerais de outubro. Ele poiou o governador-eleito, Marcos Rogério (PL), nas eleições de outubro. O seu maior adversário político, o ex-prefeito Hildon Chaves (UB), não conseguiu se eleger governador e ficou na terceira colocação. A deputada estadual Yeda Chaves (UB), de Porto Velho, a segunda mais bem votada em 2022, somando 24.667 votos, esposa de Hildon, não se reelegeu. Ela obteve 11.913 votos, mais de 12 mil votos a menos, que as eleições anteriores, quando disputou pela primeira vez um cargo eleitoral. O Podemos também elegeu o vice-governador, o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo. A deputada federal Cristiane Lopes foi reeleita pelo partido e Jaime Gazola também foi eleito à Câmara Federal. Dos oito deputados federais que Rondônia têm no Congresso Nacional, dois são do Podemos, uma parcela representativa significativa.

Sangue - A Secretaria de Modernização da Assembleia Legislativa em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia-Fhemeron realiza campanha de conscientização da população para doação de sangue. No dia 1º de setembro estará sendo realizada no Salão de Exposições da Ale-RO, segundo andar, a campanha Doe Sangue, Salve Vidas! O doador deve estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 70 anos, peso acima de 50 quilos, além de outros requisitos. Se estiver com febre, grávidas, amamentando, em tratamento médico, ingerido bebida alcoólica 12 horas antes, tatuagem feita há menos de 4 meses estão impedidos de doarem. São alguns itens que impedem o nobre ato. Uma doação de sangue pode salvar até três vidas.

Vereadores – O gabinete do deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa esteve dos mais movimentados na manhã de hoje (25). Marcaram presenças os vereadores de Pimenta Bueno, Sidnei da Planalto (PL), Guilherme Gaspari (PL) e Sérgio Tobias (UB), que estão em Porto Velho mantendo contato com vários secretários de Estado em busca de melhorias para Pimenta Bueno. O trabalho do vereador é fundamental para o município, porque é ele quem fiscaliza as ações do Executivo e mantém contato direto com a população. “O vereador é sempre o primeiro a ser procurado pelos moradores na busca de mais e melhores condições para saúde, educação, esportes, cultura, ruas, saneamento básico, estradas transitáveis o ano todo”, disse o deputado Jean Mendonça, que acompanha os vereadores na peregrinação pelas secretarias de Estado.

Respigo

Políticos que não conseguiram se eleger, ou se reeleger nas eleições gerais de outubro provavelmente terão que esperar um bom tempo para buscar novos mandatos. É que a provável aprovação das mudanças na Lei Eleitoral, aprovadas pelo Congresso (Senado e Câmara Federal) deverão ser sancionadas em 2027 +++ E provavelmente os prefeitos e vereadores eleitos em 2024 terão os mandatos prorrogados por mais dois anos. É que a partir de 2030 deverá estar vigorando mandatos de cinco anos sem reeleição e eleições gerais a presidente da República, governadores e prefeitos +++ Será muito difícil eleições municipais em 2028 para um mandato de somente dois anos. Quem viver verá... +++ Quem está sem mandato deverá esperar 4 anos para concorrer. E a maioria cairá no esquecimento do eleitor, hoje muito seletivo e bem informado com o celular em mãos +++ O Palmeiras vice-campeão do Campeonato Brasileiro deu o maior vexame na derrota para a Chapecoense por 3 a 0. O jogo foi na Arena Conda, em Chapecó, na noite de terça-feira (24) +++ Não interessa se o time jogou com sete jogadores do sub-20, e alguns reservas, mas daqui a 5, 10, 15, 20 anos, quem perdeu para a Chapecoense, última colocada no Brasileirão e já rebaixada, foi o Palmeiras +++ Não importa se o time jogará contra o Estudiantes, no sábado (28) pela decisão da Libertadores. É o fim da rosca...

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