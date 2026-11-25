Por Juliana Martins

Publicada em 25/11/2026 às 13h40

Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) (Foto: Assessoria Parlamentar)

Uma homenagem que transcende o ato legislativo e representa o reconhecimento de uma trajetória marcada pela dedicação ao esporte e pelo compromisso com o próximo. Durante sessão plenária desta terça-feira (24), a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aprovou o Projeto de Lei Ordinária 1.470/2026, de autoria do deputado estadual Laerte Gomes (PSD), que altera a denominação da Escola Estadual de Ensino Fundamental 13 de Maio, em Ji-Paraná, para Escola Estadual de Ensino Fundamental Atleta Alice da Silva Paiva.



A iniciativa do parlamentar, que mantém uma relação de amizade com o pai da homenageada, o professor e ex-vereador Adilson Paiva Maria, busca perpetuar a memória da jovem e reconhecer os valores que nortearam sua breve, mas significativa trajetória de vida.



Natural de Ji-Paraná, Alice nasceu em 4 de abril de 2005, filha dos educadores Adilson Paiva Maria e Dalva Rosa da Silva Paiva Maria. Cresceu em um ambiente familiar onde a educação, os valores cristãos e o compromisso com a comunidade constituíam princípios fundamentais.



Aos 11 anos de idade, Alice encontrou no basquetebol uma de suas grandes paixões. Se tornou campeã em todas as fases dos Jogos Escolares de Rondônia e foi convocada para integrar a equipe sub-17 que representou o estado nos Jogos Brasileiros.



Acadêmica do curso de Educação Física, a jovem sonhava em se tornar técnica de basquete e contribuir para o fortalecimento da prática esportiva em Ji-Paraná. Para ela, o esporte representava muito mais do que competição, era um instrumento de transformação social e inclusão.



Dentro das quadras, se destacou pela disciplina, determinação, inteligência e espírito de equipe. Fora delas, conquistava as pessoas pela alegria, generosidade e capacidade de acolher e incentivar outros jovens a descobrirem seus talentos e potencialidades.



Além da atuação esportiva, Alice exerceu a função de assessora parlamentar na Câmara Municipal de Ji-Paraná e foi estagiária no Studio Fitness Monike Souza, onde também se destacou pelo profissionalismo, responsabilidade e dedicação.



Alice faleceu no dia 8 de maio de 2026, aos 21 anos, deixando saudades entre familiares, amigos, companheiras de equipe e todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ela.



Na justificativa do projeto, Laerte Gomes ressalta a importância de preservar a memória da jovem, cuja trajetória foi marcada pela fé, pelo amor ao próximo, pela dedicação ao esporte e pelo compromisso com a inclusão social.



Ao propor que uma instituição de ensino de Ji-Paraná receba o nome de Alice da Silva Paiva, o deputado presta uma homenagem à sua história e à família, ao mesmo tempo em que estabelece uma referência de inspiração para crianças e adolescentes.



Mais do que identificar uma unidade escolar, o nome de Alice representará valores que encontram na educação e no esporte importantes caminhos para a formação humana. Uma forma de manter viva sua memória e permitir que seu legado continue inspirando novas gerações.



Foto: Assessoria