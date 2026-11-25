Por Assessoria

Publicada em 25/11/2026 às 13h30

Reconhecida pela população pelo segundo ano consecutivo, a RG cobriu as principais exposições agropecuárias do estado e foi responsável por todo o planejamento de comunicação, marketing e cobertura da 2ª Corrida Internacional Marco Zero.

A RG Produções foi eleita pela população, em novembro de 2026, a melhor agência de publicidade de Ji-Paraná pelo segundo ano consecutivo. A conquista do bicampeonato veio no mesmo mês em que a equipe assumiu a comunicação da 2ª Corrida Internacional Marco Zero, depois de uma temporada de cobertura das principais feiras agropecuárias de Rondônia.

Como agência oficial da Marco Zero, a RG esteve à frente de todo o planejamento de comunicação e marketing da corrida.

O trabalho começou antes da largada, com a definição da estratégia, o pré-lançamento e a divulgação do evento. Durante a programação, a equipe acompanhou a recepção dos atletas, a corrida infantil e a prova de 10 quilômetros. Entrevistas, fotografias, imagens aéreas e vídeos publicados em tempo real levaram às redes sociais a emoção das famílias, a disputa entre os atletas de elite e a chegada dos corredores.

Do campo às arenas

No circuito agropecuário, a RG esteve presente na Rondônia Rural Show Internacional e conduziu operações de comunicação na Expomédici, na Expojipa, na Expoari e na Expojaru. A temporada de exposições terminou em Jaru, onde a agência atuou na produção e na cobertura da feira entre os dias 2 e 6 de setembro.

A operação reuniu profissionais de assessoria de imprensa, fotografia, produção audiovisual, design e gestão de redes sociais. Enquanto parte da equipe acompanhava shows, rodeios e provas equestres, outra percorria os estandes para entrevistar expositores, empresários, patrocinadores e visitantes. As imagens captadas em solo e por drones, incluindo modelos FPV, abasteceram tanto as publicações em tempo real quanto os vídeos com os melhores momentos de cada exposição.

Para Rodrigo Guerreiro, CEO da RG Produções, a integração entre quem está no evento e quem edita o material faz a diferença para o público. “Enquanto algo acontece no palco ou na arena, temos profissionais captando, editando e publicando. Queremos que quem acompanha pelas redes também sinta a dimensão do que está acontecendo”, afirmou.

Guerreiro agradeceu às diretorias e aos presidentes que confiaram à RG a comunicação de suas exposições. Ele destacou Victor Fernandes, da Expomédici, Serginho Suganuma, da Expojipa, Dr. Antônio Henrique Duran, da Expoari, e o empresário João Gonçalves Júnior, da Expojaru.

Ao celebrar o reconhecimento recebido em Ji-Paraná, o empresário dividiu a conquista com os profissionais da agência, que já prepara novidades para 2027. “Foram dias e noites de muito trabalho para entregar conteúdo com velocidade e qualidade. Essa conquista pertence a cada profissional que vestiu a camisa da RG”, declarou.