Por Alexandre Almeida

Publicada em 25/11/2026 às 13h50

O deputado estadual eleito Wiveslando Neiva (PL) concluiu mais uma etapa do processo eleitoral de 2026 com a aprovação de sua prestação de contas de campanha pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO). O julgamento foi realizado na última terça-feira (24), quando a Justiça Eleitoral considerou regulares as contas apresentadas, sem constatar irregularidades.

A decisão reforça o compromisso com a transparência, a responsabilidade e a correta aplicação dos recursos utilizados durante o período eleitoral. A prestação de contas é uma etapa essencial do processo democrático, pois permite que as receitas e despesas de campanha sejam detalhadas e submetidas à análise da Justiça Eleitoral, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas pela legislação vigente.

“Prestar contas é um dever e também um compromisso com a transparência. Todo recurso utilizado durante a campanha precisa ser devidamente declarado, porque a população merece saber como tudo foi conduzido. Trabalhamos com responsabilidade e respeito às regras da Justiça Eleitoral”, destacou Wiveslando Neiva.

O parlamentar eleito também ressaltou a importância de concluir mais essa fase do processo eleitoral, destacando que a responsabilidade com a vida pública deve estar presente em todas as etapas de sua atuação. “Cada etapa concluída representa mais um compromisso cumprido. A transparência e a responsabilidade precisam estar presentes não apenas durante a campanha, mas em toda a nossa caminhada na vida pública”, afirmou.

Com a aprovação das contas, Wiveslando Neiva também avança nos preparativos para assumir o mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), previsto para começar em fevereiro de 2027.

O período de transição está sendo dedicado à organização e ao planejamento das atividades parlamentares, com foco nas demandas dos municípios e nas expectativas da população rondoniense. “Estamos nos preparando para assumir essa missão com muita responsabilidade.

A transição é um momento importante de organização e planejamento, para que possamos iniciar o mandato com disposição para trabalhar e atender às expectativas da população de Rondônia”, concluiu.