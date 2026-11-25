Por PF/RO

Publicada em 25/11/2026 às 14h10

Vilhena/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (24/11), a Operação Arco da Mata, para desarticular um grupo suspeito de extrair, transportar e comercializar madeira retirada ilegalmente das Terras Indígenas Roosevelt e Parque do Aripuanã, no Sul de Rondônia.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Espigão d’Oeste/RO, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia.

A investigação começou após a prisão em flagrante de um homem que transportava toras de madeira sem Documento de Origem Florestal (DOF). Posteriormente, ele foi novamente preso dentro de uma terra indígena.

A análise do material apreendido permitiu identificar outros suspeitos e apontar que a madeira era retirada das áreas indígenas e comercializada por meio de uma empresa madeireira do município. Também foram identificados indícios de movimentação financeira incompatível com a renda declarada dos investigados.

Os suspeitos poderão responder, conforme suas responsabilidades, pelos crimes de transporte e comercialização de madeira sem licença válida, receptação qualificada, associação criminosa e lavagem de dinheiro.