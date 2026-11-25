Por Queila Aline Vieira Scot Ribeiro / Delegacia da Receita Federal em Porto Velho

Publicada em 25/11/2026 às 14h54

No dia 16 de novembro de 2026, a Coordenação-Geral de Arrecadação e Direito Creditório – Codar liberou o lote residual de restituição do IRPF do mês de outubro/2026. A consulta ao lote está disponível, desde as 09 horas de segunda-feira (23), aos contribuintes.

O crédito bancário das 223.793 restituições será realizado ao longo do dia 30 de novembro, no valor total de R$ 666.285.077,46. Desse total, R$ 382.972.486,59 serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal, o que corresponde a 9.642 restituições para idosos acima de 80 anos, 44.975 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.948 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 9.686 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Além disso, 133.162 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via PIX. Foram contempladas ainda 21.780 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

No estado de Rondônia, o valor total de R$ 3.835.445,06 será distribuído entre 1.415 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 11.063 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 29.694.776,75.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a minha Restituição". A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.