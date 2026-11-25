Por Assessoria

Publicada em 25/11/2026 às 14h48

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento – Semafo, promoveu nos dias 23 e 24 de novembro a capacitação “Reforma Tributária do Consumo (RTC)”, com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento técnico de profissionais da iniciativa privada diante das mudanças do novo sistema tributário.

Realizado no auditório da Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, o evento foi direcionado especialmente a servidores públicos, advogados, contadores, empresários, empreendedores, profissionais do setor imobiliário e estudantes. Durante os dois dias, os participantes acompanharam palestras sobre temas como a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e a NFS-e Nacional, além da incidência do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) nas operações de aluguel.

As palestras foram ministradas pelo professor Lucas de Oliveira Morais, auditor de Tributos do município de Goiânia (GO), graduado em Direito e Engenharia Civil, com especializações em Direito Tributário e em Direito e Processo do Trabalho. A programação contou também com a professora Luzimar Pereira da Silva Morais, advogada tributarista e mestranda em Direito Tributário pela Universidade Católica da Argentina (UCA), especialista em Direito Tributário, graduada em Direito e Administração de Empresas e com formação técnica em Contabilidade.

O secretário municipal de Administração, Finanças e Orçamento, Igor Zanol, destacou que a iniciativa foi pensada para preparar quem lida diariamente com a emissão de notas e o recolhimento de tributos no município. “A Reforma Tributária traz mudanças importantes na forma como empresas e profissionais emitem notas e recolhem impostos, e o município precisa caminhar junto com eles nessa transição. Por isso, buscamos levar esse conhecimento aos profissionais, contadores e empresários de Jaru, para que se adaptem às novas regras com segurança”, afirmou.