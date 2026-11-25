Por Etiene Gonçalves

Publicada em 25/11/2026 às 14h30

A segurança das mulheres e os cuidados para evitar situações de violência foram abordados pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) em vídeo publicado nas redes sociais por ocasião dos “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”, uma mobilização anual que ocorre de 20 de novembro a 10 de dezembro. A parlamentar chamou a atenção para os riscos enfrentados pelas mulheres em atividades cotidianas, como caminhar na rua, sair de um estabelecimento ou se deslocar até o carro.

“Infelizmente, andar sozinha na rua, sair de estabelecimento, caminhar até o carro ou simplesmente voltar para casa pode representar um risco. E nós não podemos normalizar isso”, afirmou.

Durante o vídeo, Ieda Chaves apresentou equipamentos que podem ser utilizados em situações de emergência, como alarme pessoal, apito de segurança, lanterna de alta intensidade e spray de pimenta. Sobre este último, mencionou a Lei Federal 15.474/2026, que trata da defesa pessoal de mulheres maiores de 18 anos, e a Lei nº 6.320/2026, de sua autoria, que estabelece medidas para garantir o acesso seguro e eficaz ao produto como instrumento de legítima defesa para mulheres no âmbito do estado de Rondônia.

Dicas de segurança

A deputada também orientou sobre cuidados preventivos, como compartilhar a localização com alguém de confiança antes de sair de casa, evitar distrações com o celular em locais isolados, manter contatos de emergência acessíveis e conhecer a função SOS do telefone.

Outra recomendação é procurar um local movimentado e pedir ajuda ao perceber que está sendo seguida, evitando seguir para casa. A parlamentar lembrou ainda os contatos para pedir ajuda: o 190, que atende ocorrências da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), e o 180, canal de atendimento à mulher.

Responsabilização

Ao abordar a prevenção, Ieda Chaves destacou que a culpa pela violência não pode ser atribuída às vítimas. “A responsabilidade pela violência é sempre de quem agride, nunca da mulher. Mas precisamos conhecer os meios de prevenção e proteção que estão ao nosso alcance”, declarou.

A deputada também ressaltou que as mulheres não devem ter sua liberdade limitada pelo medo da violência. Para ela, o direito de circular, trabalhar e estudar com segurança precisa ser respeitado.

“Não é a mulher que tem que viver presa, com medo e limitada na sua liberdade. Nós queremos sair nas ruas, trabalhar, estudar, sair e voltar pra casa com segurança. Segurança para as mulheres não é privilégio, é direito”, concluiu.

Números

De acordo com o Observatório Estadual de Segurança Pública de Rondônia, entre 1º de janeiro e 1º de novembro de 2026 foram registradas 11.210 ocorrências de violência doméstica (injúria, lesão corporal, ameaça, difamação e calúnia), além de 10 mortes por feminicídio.

Foto: Reprodução