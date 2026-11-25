Por SINJUR

Publicada em 25/11/2026 às 14h22

Pela primeira vez, os filiados do SINJUR vão poder comparar, lado a lado, as propostas das chapas que disputam a direção do Sindicato.

O debate acontecerá nesta quarta-feira, 25 de novembro, às 19h (horário de Rondônia), os candidatos à Presidência das três chapas registradas para o triênio 2027/2029 participam de um debate no Auditório Fábio Alcaraz Delgado, na sede do SINJUR, em Porto Velho.

A transmissão será ao vivo pelo canal oficial do Sindicato no YouTube.

O debate será organizado pela Comissão Eleitoral, e as regras foram discutidas com os representantes das três chapas.

Para garantir a segurança e a igualdade de condições, não haverá público no auditório.

Quem quiser acompanhar deve assistir pelo YouTube, onde a gravação também ficará disponível depois do encerramento.

Quem participa

Cada chapa será representada por seu candidato ou candidata a Diretor(a) Presidente, que terá o direito exclusivo de falar.

Dois integrantes de cada chapa poderão acompanhar como apoio, sem direito à palavra.

* Chapa 01, Experiência e Renovação: André de Souza Coelho

* Chapa 02, Ação e Resultado – Vamos Juntos!: Gislaine Magalhães Caldeira

* Chapa 03, Renova SINJUR, Novas Ideias, Novas Pessoas: Raquel Correia Lima

A mediação será da apresentadora Alisangela Lima, escolhida pela Comissão Eleitoral e sem vínculo com nenhuma das chapas.

Ela vai conduzir os trabalhos, controlar o tempo e garantir o cumprimento das regras.

Como vai funcionar?

O debate tem cinco blocos, com tempo igual para todas as chapas.

A ordem de participação será definida por sorteio público pouco antes do início.

* Bloco I, Apresentação: cada candidato terá 3 minutos para apresentar a chapa e suas propostas.

* Bloco II, Confronto entre chapas: os candidatos fazem perguntas uns aos outros, com tempo para resposta, réplica e tréplica.

* Bloco III, Temas da categoria: serão sorteados três temas entre cinco. São eles: transparência e prestação de contas da gestão financeira; assistência jurídica aos filiados; direitos e representação de aposentados e pensionistas; atuação do Sindicato nas comarcas do interior; e valorização salarial e benefícios da categoria.

* Bloco IV, Perguntas dos filiados: três perguntas enviadas pelos próprios filiados serão sorteadas e respondidas por todos os candidatos.

* Bloco V, Considerações finais: cada candidato terá 2 minutos para a mensagem final.

O tempo será controlado por cronômetro visível, e o microfone será desligado quando o tempo acabar. As regras exigem civilidade e respeito entre os participantes. Se houver ofensa ou afirmação sabidamente falsa contra uma chapa ou candidato, a chapa atingida pode pedir direito de resposta, que será decidido na hora pela Comissão Eleitoral.

A previsão é que o debate dure cerca de duas horas.

Depois do debate, a votação

A eleição da nova Diretoria será na sexta-feira, 27 de novembro, durante a Assembleia Geral Ordinária. A votação é virtual e vai das 9h às 16h (horário de Rondônia), pelo link que será divulgado no site do SINJUR.

Para votar, é preciso informar o CPF e a data de nascimento e digitar o código de segurança enviado por e-mail ou SMS. Quem estiver com o cadastro desatualizado poderá votar em separado, e o voto será analisado pela Comissão Eleitoral.

Serviço

* O quê: debate entre as chapas que disputam a Diretoria do SINJUR, triênio 2027/2029

* Quando: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 19h (horário de Rondônia)

* Onde assistir: ao vivo em youtube.com/@SinjurRondonia

* Votação: sexta-feira, 27 de novembro, das 9h às 16h, on-line

Os editais, o Aditamento nº 001 e o Comunicado nº 001/2026, com todas as regras do debate, estão disponíveis na aba da Comissão Eleitoral no site do SINJUR.