Pela primeira vez, os filiados do SINJUR vão poder comparar, lado a lado, as propostas das chapas que disputam a direção do Sindicato.
O debate acontecerá nesta quarta-feira, 25 de novembro, às 19h (horário de Rondônia), os candidatos à Presidência das três chapas registradas para o triênio 2027/2029 participam de um debate no Auditório Fábio Alcaraz Delgado, na sede do SINJUR, em Porto Velho.
A transmissão será ao vivo pelo canal oficial do Sindicato no YouTube.
O debate será organizado pela Comissão Eleitoral, e as regras foram discutidas com os representantes das três chapas.
Para garantir a segurança e a igualdade de condições, não haverá público no auditório.
Quem quiser acompanhar deve assistir pelo YouTube, onde a gravação também ficará disponível depois do encerramento.
Quem participa
Cada chapa será representada por seu candidato ou candidata a Diretor(a) Presidente, que terá o direito exclusivo de falar.
Dois integrantes de cada chapa poderão acompanhar como apoio, sem direito à palavra.
* Chapa 01, Experiência e Renovação: André de Souza Coelho
* Chapa 02, Ação e Resultado – Vamos Juntos!: Gislaine Magalhães Caldeira
* Chapa 03, Renova SINJUR, Novas Ideias, Novas Pessoas: Raquel Correia Lima
A mediação será da apresentadora Alisangela Lima, escolhida pela Comissão Eleitoral e sem vínculo com nenhuma das chapas.
Ela vai conduzir os trabalhos, controlar o tempo e garantir o cumprimento das regras.
Como vai funcionar?
O debate tem cinco blocos, com tempo igual para todas as chapas.
A ordem de participação será definida por sorteio público pouco antes do início.
* Bloco I, Apresentação: cada candidato terá 3 minutos para apresentar a chapa e suas propostas.
* Bloco II, Confronto entre chapas: os candidatos fazem perguntas uns aos outros, com tempo para resposta, réplica e tréplica.
* Bloco III, Temas da categoria: serão sorteados três temas entre cinco. São eles: transparência e prestação de contas da gestão financeira; assistência jurídica aos filiados; direitos e representação de aposentados e pensionistas; atuação do Sindicato nas comarcas do interior; e valorização salarial e benefícios da categoria.
* Bloco IV, Perguntas dos filiados: três perguntas enviadas pelos próprios filiados serão sorteadas e respondidas por todos os candidatos.
* Bloco V, Considerações finais: cada candidato terá 2 minutos para a mensagem final.
O tempo será controlado por cronômetro visível, e o microfone será desligado quando o tempo acabar. As regras exigem civilidade e respeito entre os participantes. Se houver ofensa ou afirmação sabidamente falsa contra uma chapa ou candidato, a chapa atingida pode pedir direito de resposta, que será decidido na hora pela Comissão Eleitoral.
A previsão é que o debate dure cerca de duas horas.
Depois do debate, a votação
A eleição da nova Diretoria será na sexta-feira, 27 de novembro, durante a Assembleia Geral Ordinária. A votação é virtual e vai das 9h às 16h (horário de Rondônia), pelo link que será divulgado no site do SINJUR.
Para votar, é preciso informar o CPF e a data de nascimento e digitar o código de segurança enviado por e-mail ou SMS. Quem estiver com o cadastro desatualizado poderá votar em separado, e o voto será analisado pela Comissão Eleitoral.
Serviço
* O quê: debate entre as chapas que disputam a Diretoria do SINJUR, triênio 2027/2029
* Quando: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 19h (horário de Rondônia)
* Onde assistir: ao vivo em youtube.com/@SinjurRondonia
* Votação: sexta-feira, 27 de novembro, das 9h às 16h, on-line
Os editais, o Aditamento nº 001 e o Comunicado nº 001/2026, com todas as regras do debate, estão disponíveis na aba da Comissão Eleitoral no site do SINJUR.
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