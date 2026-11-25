Por Gilmar Hurtado, Eduardo Ermakowitch e Socrates Alves

Publicada em 25/11/2026 às 14h15

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO), por meio da Regional da Mata, promoveu, no último sábado (21), sua tradicional festa de confraternização de final de ano, em Rolim de Moura. O encontro também celebrou o Dia do Servidor Público. A regional abrange os municípios de Alta Floresta, Alto Alegre, Castanheiras, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, Rolim de Moura e Santa Luzia.

O encontro contou com um almoço especial, reunindo diretores sindicais, filiados e seus familiares em um momento de integração, união e valorização dos trabalhadores em educação. A programação também incluiu música ao vivo, sorteio de prêmios, bingo e distribuição de kits com chocotone e chocolate.

Mais de 500 pessoas participaram da confraternização, que contou com a presença dos diretores da Regional da Mata, Socrates Alves, Juscelino Gomes e Vera Lúcia; dos diretores suplentes Ademir Juvino e Luiz Carlos Maciel; além do diretor municipal de Nova Brasilândia, Emerson Pereira. O encontro foi marcado pela descontração, pelo diálogo e pelo fortalecimento dos laços de amizade e companheirismo entre os participantes.

A iniciativa também representou uma oportunidade de aproximar a direção sindical dos filiados, valorizar a participação de cada integrante e reconhecer a importância daqueles que constroem diariamente a história do SINTERO e contribuem para a luta coletiva em defesa dos direitos dos trabalhadores em educação.

Mais do que um momento festivo, a confraternização mostra o espírito de união, pertencimento e coletividade que fortalece a organização sindical. A participação dos filiados e de seus familiares demonstra que a força do sindicato está justamente na união de pessoas que compartilham objetivos e se mantêm mobilizadas em defesa da categoria.: