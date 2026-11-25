Por FFER

Publicada em 25/11/2026 às 14h20

A Federação Paulista de Futebol realizou na noite desta terça feira 24 de novembro, o sorteio dos grupos da 57ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior competição de base do Brasil reúne 128 clubes entre 2 a 25 de janeiro e acontece em 28 cidades do Estado de São Paulo. O representante de Rondônia na competição é o Ji-Paraná atual campeão Rondoniense, o Jipa ficou no Grupo 11 ao lado das equipes do XV de Jaú, Bahia e Novoriozontino.

O vice presidente da FFER Bruno Costa acompanhou o sorteio dos grupos realizado em São Paulo na sede da FPF, "acompanhei de perto o sorteio e agora com os grupos definidos a gente espera e torce para que o nosso representante, o Ji-Paraná possa fazer uma grande competição com bons jogos na maior competição da categoria", frisou Bruno Costa. Na primeira fase, os quatro clubes de cada grupo jogam entre si em turno único. Os dois melhores avançam para o mata-mata, que será disputado em jogo único até a final, no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Ao todo, a Copinha terá 255 partidas.

Essa será a sexta participação da equipe do Ji-Paraná na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Galo da BR entrou em campo na competição nos anos de 2011, 2012, 2018 e 2024. Em todas as participações anteriores, o clube parou na fase de grupos, tendo conquistado sua primeira vitória no torneio em 2014, uma vitória diante da equipe do Rio Branco-AC por 2 a 1.

A melhor campanha de uma equipe de Rondônia na Copinha foi em 2023, quando o Real Ariquemes bateu a equipe do Naútico por 2 a 0, perdeu para o Tanabi - SP por 3 a 0 e venceu a Portuguesa - SP por 2 a 0 avançando para a segunda fase, quando enfrentou a equipe do Mirassol, sendo eliminado nos pênaltis após empate de 0 a 0 no tempo normal. Os clubes de Rondônia venceram 12 vezes na Copinha, três com o Real Ariquemes, duas vitórias com o CFA, duas do Ji-Paraná, o Rondoniense também venceu duas vezes e Espigão e Gazin Porto Velho com uma vitória.

Confira o histórico da participação dos Clubes de Rondônia na Copinha.

1990

São Domingos Esporte Clube

A estreia de Rondônia na Copa São Paulo de Futebol Júnior aconteceu em 1990 e o São Domingos, time da capital, foi o sortudo. No grupo E, ao lado do Coritiba, Cruzeiro, Ponte Preta, Mogi Mirim e Guarani, o São Domingos não teve chances e encerrou sua participação em último lugar do grupo. Dos 5 jogos, teve 5 derrotas.

O time estreou contra o Guarani e perdeu de 1 a 0. No segundo jogo, perdeu de 4 a 0 para o Coritiba. Na sequência, perdeu de 3 a 0 do Ponte Preta, de 5 a 3 para o Mogi Mirim e de 3 a 0 Cruzeiro.

1991

CR Flamengo - RO

O Clube de Regatas Flamengo de Rondônia foi o segundo time do estado na copinha. No grupo H, ao lado do Portuguesa, São Paulo, América e Sergipe, o Flamengo-RO cravou a primeira vitória de Rondônia na competição. O time venceu do Sergipe por 3 a 0 e mesmo com a vitória, não conseguiu passar de fase, ficando com 7 pontos de diferença do líder, a Portuguesa.

2002

CFA

Grupo N, ao lado de Palmeiras, Fluminense e Taubaté. O time jogou três vezes e perdeu em todos eles. Ficou em último lugar do grupo.

2003

CFA

Pela segunda vez na competição, o CFA estreou com vitória de 1 a 0 sobre o Serra Negra e sonhou com a possível classificação. No grupo E, ao lado de Vasco, Goiás e Serra Negra, o CFA fez 3 pontos, ao vencer o time paulista, mas, teve duas derrotas na sequência, o que deixou o sonho distante.

2004

CFA

A terceira participação na Copinha foi quase.. A frase "A prática leva a perfeição" foi levada a sério pelos atletas e comissão técnica do CFA, que quase garantiram uma vaga na segunda fase. O time ficou em segundo lugar do grupo I, que era composto por Portuguesa, Atlética Mineiro e Radium e somou 6 pontos - um a menos que o líder - ao ter duas vitórias e apenas uma derrota.

O time de Rondônia estreou com derrota e mesmo o cenário parecendo negativo, se recuperou e ganhou de 5 a 0 do Radium e de 3 a 1 do Atlético Mineiro. Como apenas um time do grupo I se classificava, o CFA perdeu a vaga para a Portuguesa.

2005

Rondônia FC

O Rondônia Futebol Clube perdeu nos três jogos que jogou e ficou em último lugar na tabela do grupo K, que era composto por Vila Nova, Fluminense e Osasco. O time ainda levou uma das maiores goleadas da edição, ao perder por 10 a 1 do Vila Nova.

2006

Vilhena

Um empate e uma derrota foi o que o VEC conseguiu durante sua participação na Copinha. No grupo B, ao lado de Botafogo-SP, Comercial e Sertãozinho, o time de Vilhena fez apenas 1 ponto.

2007

Sport Genus

Três jogos: Um empate e duas derrotas. O time da capital atuou no grupo S, ao lado do Ponte Petra, Rio Branco e Avaí. No primeiro jogo, perdeu de 8 a 0 para o Ponte Preta.

2008

Sport Genus

No grupo G, ao lado da Ferroviária, Atlético Paranaense e Jaguaré, o Genus teve o mesmo resultado do ano anterior. Um empate e duas derrotas.

2009

Atlético Rondoniense

O Atlético Rondoniense garantiu vaga na copinha e somou 3 pontos na tabela do grupo Q, composto por Vasco, Lemense e Mogi Mirim. A única vitória do time foi em cima do Mogi Mirim, por 2 a 1.

2010

Sport Club Shallon

Grupo S, composto por Paulista, Flamengo e Taubaté. Encerrou a participação com um empate e duas derrotas.

2011

Ji-Paraná

Sem pontuar, o Ji-Paraná ficou em último lugar do grupo M, composto por São Paulo, Inter de Limeira e Itabuna. Na estreia, perdeu de 5 a 0 do São Paulo.

2012

Ji-Paraná

O time que ficou famoso por passar o ano novo na estrada para poder competir na copinha, encerrou a sua participação em último lugar do grupo C, composto por Olé Brasil, Fluminense e Mogi Mirim. Logo na estreia, perdeu de 5 a 0 para o Fluminense. Na sequência, empatou em 0 a 0 com o Olé e depois, perdeu por 2 a 1 do Mogi Mirim.

2013

Espigão

O segundo time de Rondônia com o melhor rendimento na Copinha é o Espigão. No grupo A, ao lado do Grêmio, Grêmio Prudente e Aquidauanense, o time conseguiu o feito de somar 5 pontos, com uma vitória e dois empates.

A vitória do Espigão foi em cima do Grêmio, por 2 a 0, com gols de Leandro, nos acréscimos do primeiro tempo e de Halif, no segundo tempo.

2014

Ji-Paraná FC

Grupo X, composto por Botafogo, Grêmio Osasco e Rio Branco-AC. Em três jogos, teve uma vitória e duas derrotas.

2015

Vilhena

Integrante do Grupo Q, composto por Flamengo, Sampaio Corrêa e Osasco, o VEC não somou pontos na competição, ao perder todos os jogos. Contra o Flamengo, o time foi goleado por 5 a 0.

2016

Espigão

O Espigão não conseguiu repetir o feito de 2013 e na sua segunda participação na Copinha, ficou em último lugar do grupo 15, composto por Ponte Preta, Desportivo Brasil e Porto-PE. O time perdeu os três jogos e por duas vezes consecutivas, foi goleado por 4 a 0.

2017

Genus

No grupo 13, ao lado do São Paulo, Capivariano e União Barbarense, o Genus ficou em último lugar, sem pontuar. Foi o time com o pior saldo de gols da edição, ficando com -14.

2018

Ji-Paraná

A quarta participação do Ji-Paraná na Copinha não terminou com saldo positivo. O time, que integrava o grupo 21, ao lado do Flamengo, Aimoré e Oeste, encerrou a participação na competição ainda na fase de grupos, já que não ganhou nenhum jogo e não pontuou, ficando em último lugar na tabela do grupo.

2019

Real Ariquemes

O Real Ariquemes participou pela primeira vez da Copinha e por pouco não conseguiu uma vaga na segunda fase da competição. Já que os dois primeiros do grupo classificavam e o Furacão ficou em terceiro. Integrante do grupo 28, ao lado do Manthiqueira, Juventude e Bragantino, o time de Ariquemes fez 3 pontos, somando uma vitória e duas derrotas.

2020

Vilhenense

A equipe do Sul de Rondônia somou um ponto, sendo duas derrotas, Ituano por 1 a 0 e 2 a 0 para o Fluminense-RJ e empate com o Socorro - SE em 1 a 1. O representante de Rondônia encerrou sua participação na 3ª colocação da chave e foi eliminado ainda na primeira fase.

2022

Real Ariquemes e Rondoniense

Com dois representantes na competição, o Real Ariquemes conseguiu uma vitória por 5 a 1 diante do ASSU-RN, mas foi derrotado duas vezes, Água Santa-SP por 2 a 1 e pelo Palmeiras -SP por 3 a 0. A equipe do Rondoniense também conquistou uma vitória por 3 a 0 sobre o Operário - PR, mas foi também ficou na primeira fase após derrotas para a Ferroviária - SP por 1 a 0 e para o Santos-SP por 3 a 0.

2023

Real Ariquemes e Gazin Porto Velho

O Gazin Porto Velho conquistou um ponto e ficou na primeira fase da competição, com os resultados; derrota para o São Paulo-SP por 3 a 0 e para o CSP por 2 a 0, a Locomotiva empatou em 2 a 2 com o Marília-SP.

O Real Ariquemes fesz história e avançou para a segunda fase, vencendo o Naútico na estreia por 2 a 0, derrota por 2 a 0 para o Tanabi - SP e vitória diante da Portuguesa-SP, na segunda fase encarou a equipe do Mirassol e foi eliminado nos pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo normal.

2024

Rondoniense e Ji-Paraná

A equipe do Rondoniense somou três pontos com a vitória diante do Lemense - SP por 1 a 0, mas acabou derrotado pelo Gama -DF por 1 a 0 e nova derrota pelo mesmo placar para a equipe do Ceará.

O Ji-Paraná também conquistou uma vitória, sobre o Bangu-RJ por 2 a 0, mas foi goleado pelo Corinthians por 6 a 0 e derrotado pelo Marília por 2 a 0.

2025

Gazin Porto Velho e Sport Genus

A Locomotiva conquistou uma vitória por 4 a 2 sobre a equipe do Rio Branco - AC, mas sofreu derrotas diante do Corinthians-SP por 3 a 0 e para o Santo André-SP por 2 a 0. Já a equipe do Sport Genus sofreu três derrotas, para o Votoraty-SP por 2 a 0, para o ABC-RN por 3 x 0 e pelo mesmo placar foi também foi derrotado pelo Novorizontino.

2026

União Cacoalense

A Raposa da BR estreou com um empate de 2 a 2 diante do Grêmio São Carlense, foi derrotado pelo Santos-SP por 2 a 1 e sofreu um 3 a 0 diante do Real Brasília-DF.