Por João Rafael Costa

Publicada em 25/11/2026 às 10h30

Brasileirão tem jogos adiantado e atrasado. No Tabelinha: Estadual 2027, Motocross e Beach Tennis são destaques no Estado.

Reservas do Palmeiras caem para a Chapecoense e Corinthians encara o Atlético-MG para fugir do Z-4 em jogo atrasado.

Brasileirão - De olho na final da Libertadores contra o Estudiantes, o Palmeiras entrou em campo com um time repleto de reservas e garotos do sub-20 e acabou derrotado pela já rebaixada Chapecoense por 3 a 0, na terça-feira (24), pela 37ª rodada do Brasileirão, em jogo adiantado. Camilo, Max Alves e Miguel Carvalho marcaram os gols da quinta vitória catarinense no torneio.

Na partida que marcou a estreia do zagueiro marfinense Koné, o destaque extracampo ficou pela emoção: a Arena Condá prestou homenagens pelos 10 anos da tragédia aérea de 2016 e reverenciou o recém-aposentado Alan Ruschel. Com o vice brasileiro garantido, o Verdão está em Montevidéu.

Hoje

A 36ª rodada do Brasileirão chega ao fim em clima de decisão nesta quarta-feira (25), às 19h, na Arena MRV. De volta ao Z-4 com 40 pontos após a vitória do Grêmio, o Corinthians visita o Atlético-MG precisando de apenas um empate para deixar a degola pelo saldo de gols. O técnico Seedorf ganha os reforços importantes de Rodrigo Garro, André Ramalho e André, mas segue sem o suspenso Yuri Alberto.

Do outro lado, o Galo — pressionado após o vice na Sul-Americana — joga sem Fred, mas busca vencer em casa para chegar aos 54 pontos e seguir firme na briga por uma vaga na próxima Libertadores.

Tabelinha Rondoniense

Novidades do Rondoniense 2027, campeões do Motocross e prata no Beach Tennis.

Estadual 2027 - A contagem regressiva para o Rondoniense Sicredi Série A 2027 ganhou um brilho especial! A FFER apresentou o troféu oficial da competição e confirmou a renovação da parceria com o Sicredi, presente no futebol do estado desde 2022. Além do apoio nos gramados, o acordo prevê tour da taça pelas agências e ações sociais.

Com início em 16 de janeiro, o torneio terá oito clubes divididos em duas chaves regionalizadas: Grupo A (Sport Genus, Barcelona, Gazin Porto Velho e Rondoniense) e Grupo B (Guaporé, Vilhena, Rolim de Moura e Ji-Paraná). A grande novidade é a disputa pelo terceiro lugar, que premiará o vencedor com vaga na Copa do Brasil de 2028.

Motocross - A velocidade e a emoção tomaram conta de Primavera de Rondônia. A Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (LIMERO) divulgou a classificação final do Campeonato Rondoniense de Motocross Regional Sul 2026, realizado no último fim de semana com apoio da prefeitura local e da Setur.

Pilotos de todo o estado aceleraram fundo na disputa pelo título geral em seis categorias. Os grandes campeões da temporada foram: Beatriz Ingredy (Feminina), Ualison Machado (Importada Força Livre), Givanildo Candiotto (Importada MX3), Lucas Câmara (Júnior), Vitor Hugo (Nacional 150/230) e Marcelo Sá (Nacional Força Livre).

Prata - O Beach Tennis de Rondônia acaba de fazer história. O jovem Diogo Felipe Azevedo, de apenas 11 anos, conquistou a medalha de prata na categoria Sub-12 do 8º Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, disputado em Uberlândia (MG). Convocado pela Federação Paulista, após avaliação técnica, o porto-velhense tornou-se o primeiro atleta do Estado a subir ao pódio nacional na categoria.

Após superar Pará, Goiás e Espírito Santo, a equipe ficou com o vice-campeonato diante do Ceará. Preparado em Porto Velho pelo treinador Joedes Soares (Jobs), Diogo agora mira o Brasileiro Interclubes e o Pan-Americano em 2027.