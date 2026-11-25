Por Camila Rodrigues

Publicada em 25/11/2026 às 14h41

O programa Rondônia Cidadã chega à última edição de 2026 com uma programação extra no município de Guajará-Mirim, nos dias 28 e 29 de novembro. Inicialmente, a edição de Nova União, realizada nos dias 14 e 15 de novembro, estava prevista para marcar o encerramento do calendário anual. No entanto, a realização de mais uma etapa amplia o alcance dos serviços oferecidos à população rondoniense.

Em Nova União, foram realizados 1.185 atendimentos, com a oferta de serviços gratuitos em diversas áreas, aproximando as políticas públicas da população e facilitando o acesso da comunidade a serviços essenciais.

Durante os dois dias de programação, a população terá acesso a uma ampla oferta de serviços gratuitos, incluindo emissão de documentos, atendimentos de saúde, como aferição de pressão arterial e glicemia, consultas com fonoaudiólogo, nutricionista, clínico geral e dentista, entre outros profissionais. Também serão disponibilizados serviços sociais, assistência jurídica, consulta ao Serasa, palestra sobre tuberculose e atividades educativas sobre trânsito e meio ambiente. Como novidade desta edição, será realizado o exame para detecção do tracoma, exclusivamente no sábado (28).

A edição extra em Guajará-Mirim reforça o compromisso do governo de Rondônia em ampliar a presença dos serviços públicos nos municípios e distritos, especialmente para quem enfrenta dificuldades de deslocamento ou de acesso aos atendimentos oferecidos na rede convencional.

MAIS DE 40 MIL ATENDIMENT OS EM 2026

Em 2026, foram realizadas 24 edições da ação em todo o estado de Rondônia

Ao longo de 2026, o Rondônia Cidadã realizou 40.356 atendimentos em 24 edições. Desde sua criação, em 2019, o programa já percorreu 91 localidades, entre municípios e distritos de Rondônia, totalizando quase 259 mil atendimentos em diferentes áreas.

Os números refletem a dimensão da iniciativa e o esforço conjunto do governo de Rondônia, por meio da Seas e das instituições parceiras, para ampliar o acesso da população aos serviços públicos. A ação itinerante também contribui para reduzir as dificuldades enfrentadas por moradores de localidades mais distantes dos centros urbanos.

A secretária da Seas, Luana Rocha, ressalta que os resultados são fruto de um trabalho integrado e do compromisso de garantir que os serviços cheguem a todas as regiões do estado. “Cada atendimento representa uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Nosso objetivo é aproximar o poder público das famílias, levando serviços, acolhimento e garantia de direitos. Os números mostram a importância desse trabalho e nos motivam a continuar avançando”.

Para o governador de Rondõnia, Marcos Rocha, o programa fortalece a política de inclusão e amplia a presença do Estado junto à população. “O Rondônia Cidadã é um exemplo de como a união de esforços entre as instituições pode transformar a realidade das pessoas, promovendo cidadania, dignidade e mais qualidade de vida”, pontuou.

Com a edição extra em Guajará-Mirim, o programa encerra o calendário de 2026 reafirmando seu papel como uma das principais iniciativas itinerantes de prestação de serviços públicos do Governo de Rondônia.

ÚLTIMA EDIÇÃO:

Local: Av. José Bonifácio, 187, bairro Serraria – Guajará-Mirim

28/11 (sábado): 8h às 16h

29/11 (domingo): 8h às 16h