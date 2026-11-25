Quem passa pela marginal da BR-364, ao lado do ginásio Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão), já pode conferir as novas fotografias do mural de Ji-Paraná. A exposição ao ar livre é renovada a cada fim de ano com imagens escolhidas em concurso realizado pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Fundação Cultural.
Nesta edição, o concurso teve como tema “49 anos refletidos sob o olhar da nossa gente” e convidou fotógrafos profissionais e amadores que moram no município a registrar a cidade. Entre as imagens selecionadas estão cenas da Avenida Menezes Filho, da Ilha do Coração e de um encontro de carros antigos.
As 35 fotografias foram escolhidas por uma comissão avaliadora. Cada participante pôde inscrever até três imagens feitas a partir de janeiro de 2026.
“Todo ano, o mural traz novos olhares sobre Ji-Paraná. É uma forma de valorizar quem fotografa a nossa cidade e de fazer com que esse trabalho seja visto por quem passa por ali todos os dias”, destacou a presidente da Fundação Cultural, Keila Barbosa.
Fotógrafos selecionados
* Alvaro Luis
* Anderson Araújo
* André Ribeiro
* Darlene Ribeiro
* Evandro Martins Gervasio
* Francisco Leite
* Ivaildo Vasquez
* Jeferson Justiniano
* Kalhaine Teixeira
* Laís Nogueira
* Leidjane Rolim
* Lucas Vinicius
* Mary Bello
* Maycon Moura
* Ronaldo Adriano
* Ronaldo Vieira
* Samara Martins
* Wanderson Frizanco
* Wendell Goulart
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