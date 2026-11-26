Por Gregori Rodrigues

Publicada em 26/11/2026 às 11h39

O triatleta rondoniense Maicon Romano conquistou duas medalhas no Campeonato Mundial Multisports, realizado entre os dias 13 e 22 de novembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Representando a seleção brasileira, o atleta garantiu a prata na prova de duathlon standard (modalidade esportiva que combina corrida e ciclismo); e o bronze no aquathlon (modalidade esportiva que combina natação e corrida), resultados que marcam sua quarta participação em campeonatos mundiais pela equipe nacional.

A primeira conquista ocorreu em 15 de novembro, quando o atleta ficou com o segundo lugar no duathlon standard, modalidade que combina duas etapas de corrida intercaladas por ciclismo. Ele completou o percurso de 10 quilômetros de corrida, 40 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de corrida em 2h06min. No dia 20 de novembro, o triatleta voltou ao pódio ao conquistar a medalha de bronze no aquathlon. Maicon concluiu a prova, composta por 2,7 quilômetros de corrida, 1,2 quilômetro de natação e mais 2,7 quilômetros de corrida, em 39 minutos.

RESULTADO HISTÓRICO

Com as duas medalhas, Maicon Romano alcançou um resultado de destaque em sua trajetória internacional. Segundo o próprio atleta, a conquista representa seu maior feito na carreira e marca a primeira vez que um representante de Rondônia sobe ao pódio mundial na modalidade.

Resultado evidencia a presença de atletas do estado em competições internacionais

A participação em Abu Dhabi foi a quarta do esportista em campeonatos mundiais, sempre integrando a seleção brasileira. O resultado também evidencia a presença de atletas do estado em competições internacionais e amplia a representatividade de Rondônia no cenário esportivo.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, resultados em competições internacionais demonstram o potencial dos atletas do estado e reforçam a importância do incentivo ao esporte. “É motivo de orgulho ver um atleta de Rondônia representar o Brasil e conquistar duas medalhas em uma competição mundial. Resultados como esse valorizam o esporte do nosso estado e mostram a importância de apoiar os atletas para que possam alcançar novos objetivos”, ressaltou.

O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Godofredo Neto, destacou a importância de reconhecer e incentivar atletas que levam o nome de Rondônia para competições nacionais e internacionais. “Conquistas como essa representam o esforço e a dedicação dos nossos esportistas. O governo de Rondônia reconhece a importância de fortalecer o esporte e criar condições para que atletas do estado possam continuar participando de competições e alcançando resultados expressivos.”

Após a competição, Maicon Romano retornou a Porto Velho e anunciou um período de descanso antes de iniciar a preparação para os próximos desafios. Com os resultados no Mundial Multisports, o triatleta encerra sua participação com duas medalhas e registra uma conquista importante para o esporte de Rondônia.