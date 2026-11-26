Por Natália Penha Pessoa

Publicada em 26/11/2026 às 11h48

Quem precisa comprar um remédio de madrugada em Ji-Paraná já sabe onde ir. Uma farmácia no bairro Dois de Abril e outra no Jotão atendem 24 horas. A cobertura voluntária está prevista na lei sancionada pelo prefeito Affonso Cândido (PL), que permite reorganizar os plantões e manter o atendimento à população nos dois distritos.

De iniciativa do Executivo e aprovada pela Câmara Municipal, a Lei nº 3.848/2026 foi publicada em 19 de novembro. A medida permite que uma farmácia aberta 24 horas assuma a cobertura de sua região e que as demais sejam dispensadas temporariamente do rodízio. Na prática, os moradores passam a ter um endereço fixo para buscar atendimento à noite, nos fins de semana e nos feriados.

Para assumir os plantões, a farmácia precisa apresentar um pedido à Vigilância Sanitária e contar com a concordância dos demais estabelecimentos da escala. Após a aprovação, a unidade deve manter o atendimento ininterrupto por pelo menos um ano. A Vigilância Sanitária fiscaliza a cobertura e pode retomar o rodízio obrigatório se houver necessidade.

Onde encontrar atendimento 24 horas

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), no 1º Distrito, o atendimento é feito pela Farmácia Ultra Popular da Avenida Marechal Rondon, nº 2050, no bairro Dois de Abril. O telefone é (69) 3423-0248.

No 2º Distrito, a unidade da Farmácia Ultra Popular fica na Rua Amazonas, nº 229, sala A, no bairro Jotão. O telefone é (69) 3422-9959.