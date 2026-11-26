Por Jean Carla Costa

Publicada em 26/11/2026 às 11h44

No campo, o trabalho começa muito antes de a melancia chegar à banca de uma feira. Entre o plantio, os cuidados com a lavoura e a colheita, os agricultores também enfrentam o desafio de transportar a produção até os pontos de comercialização. Para reduzir essa dificuldade, a Prefeitura de Porto Velho mantém o Programa Transporte da Produção, que oferece apoio logístico aos trabalhadores rurais.

No Dia da Melancia, celebrado nesta quinta-feira (26), os resultados da iniciativa destacam a importância do serviço para a agricultura familiar. De janeiro a novembro de 2026, foram transportados quase 200 mil quilos da fruta das propriedades rurais até a área urbana, contemplando quase 200 localidades produtoras.

Entre as regiões atendidas estão Vila da Penha, Assentamento Joana D'Arc, Aliança, Itacuã, Rio Pardo, União Bandeirantes, Reassentamento São Domingos e Santo Antônio. O apoio facilita o escoamento dos alimentos, reduz as dificuldades logísticas dos agricultores e amplia as possibilidades de comercialização.

Um exemplo são os primos Allielsson Marcelino Carboni e Wesley Vorago da Silva, que cultivam juntos cinco hectares de melancia das variedades Manchester, Brabba e Dakar, no distrito de Rio Pardo, distante aproximadamente 156,8 quilômetros da área urbana. Para os produtores, o transporte representa um apoio importante para levar a colheita até os consumidores.

Feiras de Porto Velho recebem a produção de melancia e aproximam agricultores dos consumidores

“Produzir exige muito trabalho e uma das maiores dificuldades é transportar tudo até a cidade. Esse apoio facilita o escoamento, reduz nossos custos e ajuda a comercializar a produção”, relatam os agricultores.

DA LAVOURA ÀS FEIRAS

Depois de sair das propriedades rurais, a produção chega aos pontos de comercialização, onde a melancia ganha espaço nas bancas e atrai consumidores, principalmente nos meses mais quentes.

A feirante Aline Cristina Feitosa, que comercializa a fruta nas feiras de Porto Velho, conta que a procura aumenta significativamente entre agosto e novembro.

“De agosto a novembro, o volume de vendas é muito intenso. Os consumidores gostam muito de melancia nesse período de calor, porque é uma fruta refrescante e bastante procurada”.

A comercialização nas feiras aproxima os produtores dos consumidores e demonstra a importância do transporte para manter o abastecimento e movimentar a economia local.

Allielsson Marcelino Carboni e Wesley Vorago da Silva destacam a importância do apoio ao transporte da produção de melancia

O prefeito Léo Moraes ressalta que investir no produtor rural significa fortalecer toda a economia do município.

“Valorizar quem trabalha no campo é garantir oportunidades, incentivar a produção e aproximar o produtor do consumidor. Nossa gestão trabalha para oferecer apoio às famílias rurais e fortalecer a agricultura familiar de Porto Velho”.

A iniciativa é desenvolvida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric). O secretário Douglas Bener destaca a contribuição do programa para facilitar o trabalho dos agricultores e ampliar o acesso ao mercado consumidor.

“O Transporte da Produção é uma política pública que faz a diferença na vida do agricultor familiar. Nosso objetivo é facilitar o escoamento, reduzir as dificuldades logísticas e ampliar o acesso ao mercado consumidor, fortalecendo a renda das famílias rurais”.

PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Além de refrescante, a melancia possui aproximadamente 90% a 91% de água em sua composição, além de fibras, vitaminas A e C e sais minerais. Com a chegada dos meses mais quentes, a fruta ganha ainda mais espaço no consumo da população.

O transporte da produção rural contribui para aproximar os alimentos de quem vive na cidade, ao mesmo tempo que oferece melhores condições de comercialização aos agricultores. Dessa forma, o apoio logístico fortalece a agricultura familiar e conecta o trabalho desenvolvido no campo à mesa dos consumidores.