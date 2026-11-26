Por Jarlana Davy

Publicada em 26/11/2026 às 11h42

Uma nova plataforma digital e automatizada de atendimento 24 horas vai ser apresentada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) na segunda-feira (30), às 10h, no auditório do Complexo de Educação e Fiscalização, situada na Rua Benedito de Souza Brito, nº 4045, Bairro Industrial, em Porto Velho. Batizada de DET, a assistente virtual opera por meio de fluxos automatizados e reúne canais de voz e WhatsApp pelo número gratuito 0800 000 3685, além do chat no portal institucional www.detran.ro.gov.br, atuando como uma solução complementar para prestar suporte contínuo e sem filas aos cidadãos de todos os municípios rondonienses.

A iniciativa integra o plano de modernização da gestão pública conduzido pelo Detran-RO e tem como objetivo auxiliar o usuário e facilitar o acesso às informações sobre habilitação, veículos e infrações, reduzindo a necessidade de deslocamento presencial até os balcões de atendimento para demandas iniciais. Com a implantação da ferramenta — que funcionará em apoio aos demais canais oficiais da autarquia, sem substituí-los. A expectativa é organizar o fluxo de demandas, diminuir o tempo de espera e agilizar o encaminhamento das solicitações mais recorrentes em todo o estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que a entrega fortalece a eficiência e a transformação digital. “A DET aproxima os serviços do Detran-RO da população, levando atendimento ágil e padronizado em todo o estado.”

ATENDIMENTO INTEGRADO E SUPORTE INICIAL

Para o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a unificação dos canais representa um salto de qualidade na rotina operacional. “Antes, o usuário precisava aguardar horários comerciais e comparecer presencialmente em uma unidade do Detran-RO para tirar dúvidas simples ou emitir uma guia. Agora, a DET auxilia nos atendimentos iniciais e resolve as demandas mais recorrentes de forma ágil, deixando nossa equipe de servidores focada nos casos mais complexos.”

FUNCIONALIDADES E AUTOATENDIMENTO

A DET funciona sete dias por semana, inclusive em feriados. Pelo menu interativo, o usuário pode acionar o Disque Sinistro, consultar prontuário, emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), verificar débitos e gerar boletos ou chaves PIX para pagamento de multas e taxas, além de acessar cursos da Escola Pública de Trânsito (Eptran), parcelar dívidas ativas e registrar manifestações na Ouvidoria.

Para serviços que exigem etapas adicionais, como a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a ferramenta fornece todas as orientações necessárias e direciona o cidadão diretamente para a Central de Serviços no site do Detran-RO, onde o autoatendimento pode ser concluído.

Caso o usuário precise de suporte humano para demandas que ainda não estejam disponíveis nos fluxos automatizados, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.