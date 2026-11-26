Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 26/11/2026 às 11h20

O Brasil alcançou 10,6 milhões de matrículas em cursos de graduação em 2025 – maior número já registrado pelo Ministério da Educação (MEC). Essa quantidade representa alta de 4%, em relação ao ano anterior, quando os registros alcançaram 10,2 milhões.

Em uma década (entre 2015 e 2025), a matrícula na educação superior aumentou 32,4% – média de crescimento anual de 2,9%.

Os dados fazem parte do Censo da Educação Superior 2025, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nesta quinta-feira (26).

Em 2025, a partir da Nova Política de Educação a Distância (Decreto nº 12.456/2025), o MEC incluiu a oferta de cursos semipresenciais, que prevê o mínimo de 50% de atividades presenciais. A norma também estabelece mudanças para a EaD, que precisa oferecer, no mínimo, 10% de atividades presenciais.



Nesse contexto, o levantamento considera, até 2024, a existência de duas modalidades de ensino: presencial e educação a distância (EaD).

O ministro da Educação, Leandro Barchini, destacou que um diploma universitário proporciona remuneração até 2,5 vezes maior, o que representa acréscimo de 150% em relação à média de 48% dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

“Além da maior remuneração, a taxa de desemprego de uma pessoa que conclui o ensino superior é metade da taxa de desemprego no Brasil, em torno de 3%. A formalização do emprego é muito maior para quem tem diploma [de graduação].”

O presidente do Inep, Manuel Palacios, considerou os números “uma revolução educacional”.



“É uma mudança de magnitude gigantesca. O país tem um padrão de escolaridade hoje muito diverso daquele que terminou o século passado.”

Quem ingressou

Entre as 10,6 milhões de matrículas no ano letivo de 2025, praticamente metade (5,17 milhões) é de novos estudantes. O crescimento geral foi de 3,3% em relação aos 5 milhões de 2024.

A expansão é contínua, em uma década analisada. Entre 2015 e 2025, o volume de novos alunos aumentou 75%, ao passar de 2,92 milhões para os 5,17 milhões.