Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 26/11/2026 às 11h13

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil) participará da nova consulta pública aberta pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) sobre a possibilidade de ampliação das tarifas a produtos brasileiros.

Em posicionamento divulgado nesta quarta-feira (25/11), a entidade defendeu a intensificação das negociações bilaterais para evitar novas restrições comerciais e reduzir as sobretaxas já em vigor.

A consulta envolve a proposta de elevar as tarifas sobre importações de açúcar brasileiro fora das cotas tarifárias e aplicar uma sobretaxa de 10% sobre aeronaves produzidas no Brasil, atualmente isentas das medidas previstas na Seção 301 da legislação comercial estadunidense.

A Amcham avalia que a ampliação das tarifas pode prejudicar as relações comerciais entre os dois países, afetando empresas, consumidores e cadeias produtivas integradas.

Impactos no comércio

Segundo a entidade, as possíveis medidas podem comprometer a competitividade dos produtos brasileiros no mercado estadunidense e elevar os custos para empresas e consumidores dos Estados Unidos.

Em nota, a Amcham afirmou que vê "com preocupação a possibilidade de ampliação das tarifas, em um contexto já desafiador para o comércio bilateral".

A organização também alertou para os efeitos sobre setores de alta tecnologia e para o aumento das incertezas nas decisões empresariais e de investimento.

Atualmente, as tarifas adotadas pelos Estados Unidos no âmbito da Seção 301 alcançam cerca de um quarto das exportações brasileiras destinadas ao mercado estadunidense.

Defesa do diálogo

Diante do cenário, a Amcham defende que os governos brasileiro e dos Estados Unidos intensifiquem as negociações para evitar novas barreiras comerciais.

A entidade considera que o diálogo bilateral deve buscar não apenas impedir a ampliação das tarifas, mas também reduzir as sobretaxas existentes e ampliar a cooperação em áreas de interesse comum.

"Reforçamos a importância de intensificar o diálogo entre os dois governos", destaca a nota.

A organização também avalia que a retomada da plena atuação dos embaixadores dos dois países em Brasília e Washington seria um sinal importante de aproximação diplomática e poderia favorecer o avanço das negociações comerciais.

Participação na consulta

Assim como ocorreu nas etapas anteriores da investigação conduzida pelos Estados Unidos com base na Seção 301, a Amcham confirmou que apresentará contribuições à nova consulta pública.

A entidade informou que continuará atuando em articulação com representantes do setor empresarial e autoridades dos dois países para defender o fortalecimento das relações econômicas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

A Seção 301 permite que o governo estadunidense investigue práticas comerciais de outros países consideradas prejudiciais aos interesses dos Estados Unidos e adote medidas de resposta, incluindo a imposição de tarifas adicionais.