Por Ccom/TRT-14

Publicada em 26/11/2026 às 11h05

A Vara do Trabalho de Jaru (RO) condenou a JBS a pagar R$5 milhões por dano moral coletivo após um vazamento de amônia no frigorífico da empresa em Pimenta Bueno (RO). Na sentença de 19 de novembro de 2026, o juiz do trabalho Ricardo Cesar Lima de Carvalho Sousa acolheu em parte os pedidos do Ministério Público do Trabalho (MPT) e determinou medidas para prevenir novos acidentes na unidade.

O acidente ocorreu em 29 de novembro de 2025, e de acordo com a perícia judicial, o peso total dos produtos estava dentro da capacidade da câmara frigorífica, mas a carga concentrada em um dos trilhos ultrapassou o limite daquele ponto. A estrutura metálica cedeu, derrubou equipamentos do sistema de refrigeração e rompeu as tubulações de amônia. O relatório da empresa registrou o atendimento de 28 empregados e uma pessoa terceirizada.

No dia seguinte ao acidente, em tutela de urgência, a Justiça do Trabalho determinou a paralisação da unidade, a preservação dos salários e a realização de perícia. Após a perícia preliminar, o frigorífico foi autorizado a retomar as atividades, com a interdição mantida inicialmente na câmara onde ocorreu o vazamento.

Como ocorreu o vazamento

Segundo a perícia judicial, o peso total dos produtos estava dentro da capacidade da câmara frigorífica, mas a carga concentrada em um dos trilhos ultrapassou o limite daquele ponto. A estrutura metálica cedeu, derrubou equipamentos de refrigeração e rompeu as tubulações de amônia.

O MPT sustentou que o vazamento, somado ao histórico da unidade, atingiu o direito dos trabalhadores a um ambiente seguro. A JBS afirmou que o episódio foi pontual, que a causa imediata era diferente da do acidente registrado em 2021 e que o sistema de emergência funcionou. A empresa também alegou que as mudanças feitas após o acidente eliminaram os riscos identificados.

O juiz reconheceu que a resposta à emergência foi adequada e considerou as melhorias feitas pela empresa. Ao fixar a indenização, também levou em conta que, nos dois acidentes, a queda de estruturas que sustentavam os produtos atingiu o sistema de refrigeração e provocou vazamento de amônia. Na avaliação do juiz, o acidente de 2025 violou o direito a condições seguras de trabalho na unidade, que empregava cerca de 1,2 mil pessoas.

>> Leia também: Justiça do Trabalho interdita frigorífico da JBS em Pimenta Bueno após vazamento de amônia

O que é dano moral coletivo?

É uma violação grave de um direito que pertence a um grupo ou à sociedade. Neste caso, a Justiça considerou violado o direito dos trabalhadores da unidade a um ambiente seguro, o que abrange toda a coletividade. Por isso, a sentença fixou uma indenização coletiva, destinada ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Prevenção e acompanhamento médico

A sentença determina que a JBS mantenha separadas as estruturas que sustentam os produtos e as que dão suporte ao sistema de refrigeração por amônia. A empresa também deverá controlar o peso e a distribuição das cargas, inspecionar os trilhos e suas estruturas de sustentação a cada 90 dias, no máximo, e manter atualizados os planos de prevenção de riscos e de resposta a emergências.

A JBS terá 30 dias, a partir de intimação específica, para comprovar que incluiu no programa de saúde ocupacional um protocolo de acompanhamento médico de trabalhadores expostos à amônia, com atenção a efeitos respiratórios, oculares e na pele.

A decisão revoga a interdição da câmara frigorífica, caso ainda esteja formalmente em vigor, e condiciona seu uso ao cumprimento das medidas de segurança. A multa é de R$100 mil por obrigação descumprida, a cada constatação de descumprimento. Os valores também serão destinados ao FAT.

Da sentença de primeira instância cabe recurso.

Processo nº 0000474-33.2025.5.14.0081