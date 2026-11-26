Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 26/11/2026 às 11h11

A prévia da inflação teve alta de 0,22% em novembro, 0,10 ponto percentual (p.p.) abaixo de outubro (0,32%). O resultado vem, principalmente, das influências dos grupos alimentação e bebidas, com alta de 1,51% e impacto de 0,33 p.p. no índice geral; e transportes, que recuou -0,71% e exerceu influência de -0,14 pontos percentuais.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi divulgado nesta quinta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IPCA-15 acumula alta de 4,38% no ano e, em 12 meses, de 4,64%, acima dos 4,62% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2025, o IPCA-15 foi de 0,20%.

Segundo o IBGE, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco tiveram alta em novembro, com destaque para o grupo Alimentação e Bebidas (1,51%).

A alimentação no domicílio (2,02%) acelerou em relação ao mês anterior (1,01%). Contribuíram para esse resultado os aumentos do tomate (38,92%), da cebola (17,43%), das carnes (3,65%) e do arroz (3,38%). Por outro lado, destacaram-se os recuos da batata inglesa (-2,33%) e do leite longa vida (-1,84%).