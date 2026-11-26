Por Diana Braga

Publicada em 26/11/2026 às 11h02

Com a ampliação de sua representação parlamentar nas eleições de 2026, o partido Novo inicia uma nova etapa de atuação política em Rondônia e no Brasil. No estado, o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, reeleito com 20.718 votos, participa das iniciativas da legenda voltadas à expansão partidária e à adesão de novos filiados.

Sem conquistar cadeiras na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) nas eleições de 2022, o Novo garantiu duas vagas no pleito deste ano, com a eleição de Dr. Luís do Hospital e Dr. Gilber, que recebeu 9.553 votos.

No cenário nacional, a legenda ampliou sua representação com a eleição de dez deputados federais, 15 deputados estaduais e três senadores, além de superar a cláusula de barreira, que garante acesso ao Fundo Partidário e ao tempo gratuito de rádio e televisão.

Entre os nomes de projeção nacional do partido estão Romeu Zema, eleito governador de Minas Gerais em 2018 e reeleito em 2022, e Marcel van Hattem, eleito senador pelo Rio Grande do Sul em 2026.

Sob a presidência nacional de Eduardo Ribeiro e o comando estadual de Ítalo Luciano Viana Coelho, o Novo intensifica as ações voltadas à ampliação de sua base de filiados e ao incentivo à participação da sociedade na política.

Em Rondônia, Dr. Luís do Hospital integra esse movimento e reforça o convite à população. “O país precisa de gente como você. Filie-se ao Novo e junte-se a nós!”, declarou o parlamentar.