Por Herbert Lins

Publicada em 26/11/2026 às 08h42

Geopolítica, poder e as contradições da política: entre discursos de paz, disputas de influência e cobranças por responsabilidade pública

CARO LEITOR, a História não se repete por acaso, mas deixa sinais no #tbt da coluna de hoje (26). Em fevereiro de 1945, Roosevelt (EUA), Churchill (Reino Unido) e Stalin (URSS) sentaram-se em Yalta para desenhar a ordem mundial do pós-guerra e repartir zonas de influência. Em novembro de 2026, Trump (EUA), Xi Jinping (CHINA) e Putin (URSS) protagonizaram, em Shenzhen, uma fotografia que evoca aquele passado. Três potências, três líderes e um mundo em disputa. A diferença é que, agora, a Ucrânia, Taiwan e outras regiões estão no tabuleiro. Os ausentes continuam pagando a conta das decisões dos poderosos. Sob o discurso da paz e da segurança nuclear, a geopolítica pode estar redesenhando suas fronteiras de influência. Se Yalta dividiu o mundo do pós-guerra, Shenzhen pode sinalizar uma nova partilha de poder. A História não rima apenas: às vezes, ameaça repetir seus erros.

Encontro

Shenzhen reuniu, em 19 de novembro de 2026, à margem da APEC, Donald Trump (EUA), Xi Jinping (China) e Vladimir Putin (Rússia). Sob o discurso da paz, discutiram ONU, armas nucleares e segurança global. O encontro terminou com uma declaração, mas deixou dúvidas.

Diferença

A fotografia de três presidentes diante de um mundo em ebulição evoca Yalta, em 1945. A diferença é que, naquela ocasião, os vencedores desenhavam o pós-guerra. Agora, três líderes parecem testar até onde podem negociar o destino alheio dos demais Estado-nação.

Ambições

O mais preocupante são os ausentes. A Ucrânia sequer foi mencionada na declaração, enquanto Taiwan permanece no radar das ambições chinesas. Vladimir Putin (Rússia) pode enxergar reconhecimento para sua influência regional; Xi Jinping, um precedente perigoso para Taiwan.

Perguntou

A metáfora de Yalta ganha força porque alimenta ambições e legitima interesses. Donald Trump (EUA) depois do desastre com o Irã, busca o protagonismo de pacificador, Valdemir Putin (Rússia) quer reconhecimento geopolítico e Xi Jinping (China) amplia sua influência. Não por acaso, Putin perguntou o que havia de errado com Yalta.

Confirmou

Em live ao lado do deputado André Janones (Rede-MG), o presidente Lula (PT-SP) confirmou ter telefonado a Donald Trump (EUA), Vladimir Putin (Rússia) e Xi Jinping (China), sugerindo um encontro para conter guerras e redefinir o papel da ONU. O gesto projeta ambição diplomática brasileira.

Capital

Por trás da iniciativa está o interesse estratégico do Brasil em conquistar assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Lula (PT-SP) tenta transformar protagonismo diplomático em capital geopolítico, mas mediar potências exige mais que discursos: exige influência.

Acari I

A aprovação do PL 1.969/22, que reconhece a responsabilidade do Estado brasileiro pelo desaparecimento das 11 vítimas da Chacina de Acari, representa um passo na reparação histórica para ativistas dos Direitos Humanos.

Acari II

A proposta prevê pensão mensal e vitalícia de um salário mínimo aos familiares em primeiro grau da chacina de Acari. Mais que compensação financeira, a medida reconhece que o Estado deve assumir sua responsabilidade, reparar danos e preservar a memória das vítimas.

Votos

Na bancada de Rondônia, Coronel Chrisóstomo (PL), Fernando Máximo (PL), Lúcio Mosquini (PL) e Thiago Flores (União) votaram contra o projeto. Cristiane Lopes (Podemos) e Silvia Cristina (PP) foram favoráveis. Os votos exigem transparência pública.

Ausência

Maurício Carvalho (União) e Rafael Fera (Podemos) não registraram voto. A ausência de manifestação também integra o registro parlamentar. O espaço da coluna segue aberto para ambos parlamentares justificar aos leitores porque votaram contra o PL 1969/22.

Justificou

O deputado federal Lúcio Mosquini (PL) justificou seu voto contrário ao PL 1.969/22 argumentando que o reconhecimento por parte do Congresso Nacional de crimes pelo Estado, acompanhado de indenizações e pensões vitalícias, poderia abrir precedentes para inúmeras demandas semelhantes no País.

Decisões

Lúcio Mosquini (PL) afirmou condenar chacinas, sobretudo contra crianças, mas defendeu que a punição dos responsáveis, sejam policiais ou integrantes de facções, cabe à Justiça. Para ele, indenizações às famílias devem decorrer de decisões judiciais, não de iniciativa do Congresso Nacional.

Considera

A coluna considera pertinente a ponderação de Lúcio Mosquini (PL): a responsabilização criminal cabe à Justiça, e indenizações devem observar critérios legais. Reparar vítimas é dever do Estado, mas exige fundamento jurídico.

Acidente

O deputado federal Thiago Flores (União) sofreu um acidente na noite de terça-feira (24), na BR-364. Seu veículo estava parado no sistema pare e siga quando uma caminhonete atingiu a traseira, provocando colisão com o carro à frente. O parlamentar permanece internado em observação devido a um ferimento na cabeça.

Cerco

O TCE-RO resolveu apertar o cerco sobre contratos da gestão Marcos Rocha (PSD), agora que o governo está de saída. No caso das ambulâncias, são R$ 28,3 milhões em serviços sem cobertura contratual sendo fiscalizado durante a gestão do Coronel Jefferson Rocha quando ocupou a pasta da Saúde.

Pergunta

A pergunta que não quer calar: por que o rigor fiscalizatório só ganhou força agora? Os contratos venceram em maio de 2025, mas a prestação sem cobertura se arrastou até agosto de 2026. O controle externo dos órgãos de fiscalização e controle estavam por onde durante esse período?

Ineficiência

A construção do Hospital Heuro virou um monumento à ineficiência: contrato de R$ 1,04 bilhão, atraso severo, projetos incompletos e falta de licenças. O TCE-RO apura o caso desde 2024, mas o julgamento patina. Fiscalização não pode andar tão devagar assim, jamais.

Intima

Agora, às vésperas do desfecho, o TCE-RO intima a empresa para se manifestar em 15 dias, após falha na comunicação processual. Novamente eu pergunto: Por que só agora com o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) o rigor na fiscalização acontece?

Aberto

O TCE-RO tem o dever de fiscalizar, não apenas de aparecer quando o governo está de malas prontas. A coluna deixa o espaço aberto à assessoria de imprensa da Corte de Contas para explicar essa fiscalização tardia e suas razões.

Quadra

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) viabilizou R$ 550 mil, por meio da Seosp, para construir a primeira quadra de campo sintético de Nova Brasilândia do Oeste. O recurso, já empenhado, atende a pedido da prefeitura e da Câmara Municipal.

Evanildo

O vereador Pastor Evanildo (PSD) esteve na Rua Rio Urupá, no bairro Triângulo, em Porto Velho, para ouvir moradores e cobrar melhorias. Solicitou à SEINFRA encascalhamento, asfaltamento e limpeza urbana, diante dos transtornos causados pela lama e pela falta de infraestrutura.

Exposição

A exposição itinerante do Museu da Comunicação do jornal eletrônico Rondoniaovivo, iniciativa do jornalista Paulo Andreoli, entra na reta final no Complexo Madeira-Mamoré, em Porto Velho. Com cerca de 500 peças históricas, a mostra gratuita termina dia 30, resgatando memórias e aproximando gerações pela história da comunicação.

Sério

Falando sério, no fim das contas, entre contratos milionários, disputas políticas e cobranças por serviços básicos, a política revela suas contradições. O dinheiro público exige transparência, fiscalização e prioridades. Afinal, governar não é produzir espetáculo, mas entregar resultados.