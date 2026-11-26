Espaço dos Pontos de Cultura, no Coreto da praça Durvalino, receberá apresentações artísticas, oficinas, música, dança, audiovisual e literatura, valorizando os talentos e as manifestações culturais do município.
O Natal de Luz 2026 terá uma programação cultural diversificada durante todo o período de festividades em Rolim de Moura. O Espaço dos Pontos de Cultura, localizado no Coreto da Praça Durvalino, será palco de apresentações artísticas, oficinas, atividades formativas e manifestações culturais, proporcionando à população diferentes oportunidades de contato com a arte e a cultura local.
Além das atividades já programadas, o espaço do Coreto estará aberto para receber artistas, grupos, coletivos, fazedores de cultura e Pontos de Cultura interessados em integrar a programação do Natal de Luz. Os interessados podem entrar em contato com Carlos Neves – (69) 98487-4715, para verificar a disponibilidade de datas e horários.
PROGRAMAÇÃO CULTURAL – NATAL DE LUZ 2026
Espaço dos Pontos de Cultura – Coreto da Praça Durvalino de Oliveira
Novembro
27/11 – Capoeira e Maculelê: apresentação do Grupo Zambi, sob coordenação do Contramestre Terrasamba.
28/11 – Ensaio geral: espetáculo A Festa no Céu da Amazônia, dirigido por Dimir Viana, com a Companhia de Artes Cênicas de Rolim de Moura.
29/11 – Oficinas Culturais: oficina de Violão, Canto/Coral e Dança Cacaieiros (Ou dia 6/11 ) a definir).
Dezembro
04/12 – Mostra de Audiovisual: participação dos grupos Cacaieiros e Luminaria.
05/12 – Dia do Samba: Oficina de Percussão Cacaieiros.
06/12 – Literatura: programação dedicada à literatura.
11/12 – Natal e Movimento: sob coordenação de Jéssica, Leandro e Fran.
12/12 – Lambida Natalina: apresentação do grupo Lambida de Gato.
13/12 – Apresentações Artísticas: Grupo Aziza e Studio Petty Cristine.
18, 19 e 20/12 – Programação: atividades organizadas pela FUNCJ.
26/12 – Programação a definir.
27/12 – Sarau Cultural: coordenação do Ponto de Cultura Gaia Amiga.
Janeiro de 2027
02/01 – Programação a definir.
03/01 – Programação a definir.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!