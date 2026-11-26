Por Assessoria

Publicada em 26/11/2026 às 09h14

Espaço dos Pontos de Cultura, no Coreto da praça Durvalino, receberá apresentações artísticas, oficinas, música, dança, audiovisual e literatura, valorizando os talentos e as manifestações culturais do município.

O Natal de Luz 2026 terá uma programação cultural diversificada durante todo o período de festividades em Rolim de Moura. O Espaço dos Pontos de Cultura, localizado no Coreto da Praça Durvalino, será palco de apresentações artísticas, oficinas, atividades formativas e manifestações culturais, proporcionando à população diferentes oportunidades de contato com a arte e a cultura local.

Além das atividades já programadas, o espaço do Coreto estará aberto para receber artistas, grupos, coletivos, fazedores de cultura e Pontos de Cultura interessados em integrar a programação do Natal de Luz. Os interessados podem entrar em contato com Carlos Neves – (69) 98487-4715, para verificar a disponibilidade de datas e horários.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL – NATAL DE LUZ 2026

Espaço dos Pontos de Cultura – Coreto da Praça Durvalino de Oliveira

Novembro

27/11 – Capoeira e Maculelê: apresentação do Grupo Zambi, sob coordenação do Contramestre Terrasamba.

28/11 – Ensaio geral: espetáculo A Festa no Céu da Amazônia, dirigido por Dimir Viana, com a Companhia de Artes Cênicas de Rolim de Moura.

29/11 – Oficinas Culturais: oficina de Violão, Canto/Coral e Dança Cacaieiros (Ou dia 6/11 ) a definir).

Dezembro

04/12 – Mostra de Audiovisual: participação dos grupos Cacaieiros e Luminaria.

05/12 – Dia do Samba: Oficina de Percussão Cacaieiros.

06/12 – Literatura: programação dedicada à literatura.

11/12 – Natal e Movimento: sob coordenação de Jéssica, Leandro e Fran.

12/12 – Lambida Natalina: apresentação do grupo Lambida de Gato.

13/12 – Apresentações Artísticas: Grupo Aziza e Studio Petty Cristine.

18, 19 e 20/12 – Programação: atividades organizadas pela FUNCJ.

26/12 – Programação a definir.

27/12 – Sarau Cultural: coordenação do Ponto de Cultura Gaia Amiga.

Janeiro de 2027

02/01 – Programação a definir.

03/01 – Programação a definir.