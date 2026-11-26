Por OAB/RO

Publicada em 26/11/2026 às 08h52

A advocacia de Rondônia tem presença marcante na 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, realizada de 23 a 25 de novembro no Centro de Convenções Salvador (BA), com o tema “Direito e Tecnologia: o Futuro da Advocacia na Sociedade Digital”. Além da caravana de advogadas e advogados rondonienses, a Seccional tem representantes em 14 atividades da programação oficial, entre palestras, moderações, relatorias e aberturas institucionais.

Inteligência artificial e Justiça

O presidente da OAB Rondônia, Márcio Nogueira, participou na terça-feira (24) do Painel 22, “IA nos Tribunais e no Sistema de Justiça”. O conselheiro federal por Rondônia João Carlos Veris foi o relator do painel.

“A inteligência artificial já está nos tribunais, e a advocacia precisa estar à frente desse debate, não correndo atrás dele. Rondônia tem um Judiciário que avançou cedo no processo eletrônico, e trouxemos essa vivência para garantir que a tecnologia sirva ao direito de defesa”, afirmou Márcio Nogueira.

Prerrogativas no centro do debate

O conselheiro federal por Rondônia Alex Sarkis, procurador nacional de Defesa das Prerrogativas, fez a abertura institucional do encontro e volta ao palco nesta quarta-feira (25) no Painel 34, “Defesa das Prerrogativas da Advocacia”.

“Cada violação de prerrogativa, em qualquer comarca do país, atinge toda a advocacia. Por isso a defesa precisa ser nacional e firme”, declarou Sarkis.

Também nesta quarta, o conselheiro federal Vinicius Silva Lemos modera o Painel 44, “Prerrogativas, Sustentação Oral e Oratória”.

Direito Penal, Previdência e empreendedorismo

A conselheira federal Vera Lúcia Paixão, presidente da Comissão Especial de Direito Processual Penal do Conselho Federal, integra nesta quarta o Painel 47, “A Nova Fronteira do Direito Penal: Provas Digitais, Processo Eletrônico e Garantias”.

“A prova digital não pode chegar ao processo sem as garantias que a Constituição assegura”, afirmou.

Os outros nomes de Rondônia na programação:

Julinda da Silva, conselheira federal, moderou na terça o Painel 18, sobre proteção social, direito à saúde, saúde complementar e Direito Previdenciário.

Vitória Jovana da Silva Uchoa, conselheira federal, participa nesta quarta do Painel 43, “Empreendedorismo Jurídico na Sociedade Digital”.

Alessandra Rocha Camelo, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Rondônia, foi palestrante na segunda no evento especial “Advocacia e Direito Administrativo em Pauta”.

Juliana Dal Molin de Oliveira Lemos, advogada rondoniense e doutora em Direito pela PUC/RS, debate nesta quarta “O STJ após o Regime de Relevância”.

Formação e perspectiva de gênero

A diretora executiva da Escola Superior de Advocacia (ESA) da OAB Rondônia, Maiara Ximenes, representou o estado no XXIX Encontro Nacional de ESAs, na terça. Nesta quarta, ela fala na Arena OAB Talks sobre a aplicação do protocolo de perspectiva de gênero no direito de família.

“Formação de qualidade não pode ser privilégio da capital: a advocacia do interior merece o mesmo acesso ao conhecimento”, disse.

Sobre a Conferência

A Conferência Nacional da Advocacia Brasileira é o principal encontro jurídico do país e é promovida pelo Conselho Federal da OAB. A 25ª edição reúne em Salvador advogadas e advogados de todas as seccionais em painéis, eventos especiais e atividades sobre os desafios da profissão na sociedade digital.