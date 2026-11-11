Por cacoal notícias

Publicada em 26/11/2026 às 09h30

Rondônia se prepara para mais uma edição do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (ConCafé), que será realizado nos dias 26, 27 e 28 de novembro, em Cacoal. Em sua 11ª edição, o concurso tem como objetivo reconhecer o trabalho dos cafeicultores, incentivar a produção sustentável e destacar a qualidade do café produzido no estado. A programação será realizada em três dias, com atividades voltadas à valorização da cafeicultura estadual.

Nesta edição, o concurso registrou 387 inscrições, das quais 378 amostras foram recebidas para participação. A iniciativa integra as ações voltadas ao fortalecimento da agricultura, à valorização dos produtores rurais e à ampliação das oportunidades de mercado para o café produzido em Rondônia.

ROBUSTAS AMAZÔNICOS

A 3ª Feira Robustas Amazônicos será realizada dias 26 e 27 de novembro. E no dia 28, ocorrerá a cerimônia de premiação do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o ConCafé representa o reconhecimento do potencial da cafeicultura rondoniense e do trabalho desenvolvido pelos produtores rurais. “Rondônia tem um café de qualidade, produzido por agricultores que trabalham com dedicação e compromisso. O ConCafé é uma oportunidade de reconhecer esses produtores, incentivar a sustentabilidade e mostrar ao Brasil e ao mundo a força da nossa cafeicultura”, ressaltou.

QUALIDADE QUE NASCE NO CAMPO

O ConCafé é uma das iniciativas que contribuem para o fortalecimento da cafeicultura em Rondônia, estimulando boas práticas de produção, o aprimoramento dos processos produtivos e a valorização dos cafés robustas. Além de reconhecer os produtores que se destacam pela qualidade dos grãos, o concurso contribui para ampliar a visibilidade da produção do estado e incentivar a conquista de novos mercados.

NOVIDADES DA 11ª EDIÇÃO

Uma das novidades desta edição é a criação da Categoria Embalagem. A nova modalidade reconhecerá as embalagens de café que se destacarem em critérios como conformidade da rotulagem, identidade visual, funcionalidade, inovação, sustentabilidade e potencial de valorização comercial do produto. Outra atração será a etapa “Vox Populi – A Voz do Povo”, que ocorrerá durante a Feira Robustas Amazônicos. Na ocasião, o público poderá degustar os cafés finalistas e participar da escolha dos destaques do concurso.

Segundo o titular da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, o concurso também contribui para agregar valor à produção e ampliar as oportunidades de comercialização para os cafeicultores. “O ConCafé é uma vitrine para mostrar a excelência dos cafés produzidos em Rondônia. Mais do que uma competição, é uma ação para incentivar boas práticas no campo, agregar valor à produção e abrir novos mercados para os produtores”, destacou.