Por Newsrondonia.com

Publicada em 26/11/2026 às 09h00

Um adolescente de 15 anos foi apreendido com mais de 120 porções de drogas no final da tarde desta quarta-feira (25), em um campo de futebol localizado na Rua Cosmo, bairro Teixeirão, zona Leste de Porto Velho. A ação foi realizada por policiais da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), sob o comando do tenente-coronel Jairo.

Segundo as informações da ocorrência, a equipe policial foi ao local após receber denúncias de que o espaço estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes. Ao perceberem a chegada dos militares, vários indivíduos fugiram em direção a uma área de mata. O adolescente foi alcançado e abordado pelos policiais.

Durante a revista, os militares encontraram mais de 120 porções de substâncias entorpecentes, entre maconha e cocaína. Diante da situação, o adolescente recebeu voz de apreensão e foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, juntamente com o material recolhido, para as providências cabíveis.

Ainda conforme as informações policiais, o adolescente já havia sido abordado na terça-feira (24), quando estava acompanhado de outro indivíduo em uma motocicleta. Na ocasião, os policiais não encontraram nenhum material ilícito. Um dia depois, ele acabou apreendido durante a ação da Força Tática, desta vez com as porções de entorpecentes.