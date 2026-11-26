Por MP-RO

Publicada em 26/11/2026 às 09h08

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), por meio Centro de Apoio Operacional Unificado (Caop Uni), deu continuidade às atividades da 14ª edição do projeto MP Itinerante, na quarta-feira (25/11), na Escola Manoel Ribeiro, no distrito de Palmares do Oeste, pertencente ao município de Theobroma.

A formação do distrito está diretamente ligada à busca por moradia e dignidade para as famílias que viveram no antigo assentamento Santa Elina, em Corumbiara. A localidade nasceu como uma alternativa de assentamento e acolhimento para esses trabalhadores rurais, garantindo a eles um novo espaço para reconstruir suas vidas e desenvolver atividades produtivas após os conflitos agrários que marcaram a história da região na década de 1990.

Juvenato Soares Mota, 74 anos, chegou a Palmares do Oeste no fim de 1995, meses após o conflito agrário, ocorrido em 8 de agosto daquele ano. O morador pioneiro do distrito foi atendido pelo MP Itinerante com os serviços da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e do passe livre do DER. Ele destacou a relevância da atividade itinerante para a região. "Para nós foi muito boa a vinda de vocês. Agradecemos demais", disse o pioneiro.

Wagner Pereira Cruz, 43 anos, é uma pessoa com deficiência que enfrenta grandes dificuldades de locomoção no dia a dia, utilizando uma bicicleta adaptada. Ele sofreu um acidente de moto aos 20 anos e, após ser hospitalizado, soube que teria limitações físicas. Ao falar sobre o atendimento recebido pela equipe do MP Itinerante, emocionado, Wagner afirmou:"Eu estou vendo que aqui onde eu estou, sou bem atendido", concluiu.

Orientações ao Cidadão

Para receber o atendimento, os moradores da região devem comparecer ao ponto de atendimento portando documentos pessoais (RG e CPF) e um comprovante de residência atualizado.

As rotas de atendimento estarão em localidades pertencentes à região do Vale do Jamari. Conheça as próximas datas, horários e locais:

TARILÂNDIA

26 de novembro, de 8h às 16h,

Quadra Poliesportiva,

Rua Sebastião Arrabal, S/N, Centro.

RIO CRESPO

27 de novembro, de 8h às 16h,

EEEFM.- Francisco Mignone, Av. Gov. Osvaldo Piana Filho, 1751 - Centro.