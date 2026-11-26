Por Robson Oliveira

Publicada em 26/11/2026 às 08h50

REPROVAÇÃO

O governador Marcos Rocha pode enfrentar um dos últimos constrangimentos de sua administração: a reprovação das contas de governo pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO). A possibilidade não é mera especulação de bastidores. A coluna apurou junto a um membro da própria Corte que há fundamentos preocupantes para um eventual parecer desfavorável. Isto pode significar a inabilitação de Marcos Rocha por oito anos para vida política, entre outras implicações civis.

INEFICIÊNCIA

Questionado sobre os motivos que poderiam levar à reprovação, o integrante do Tribunal foi direto: a não aplicação correta dos recursos públicos e a piora, ou mesmo a estabilização em patamares ruins, dos indicadores educacionais. Traduzindo do juridiquês para o português de quem paga impostos: não basta gastar o dinheiro público. É preciso aplicá-lo corretamente e, sobretudo, entregar resultados. Na educação, a situação é ainda mais delicada. Se os indicadores não melhoram e permanecem estacionados em níveis insatisfatórios, o discurso oficial sobre investimentos perde força diante dos números.

RUÍDOS

O assunto merece atenção porque não se trata apenas de uma discussão contábil. A avaliação das contas de um governo também passa pela capacidade de transformar orçamento em políticas públicas efetivas. E educação não é área em que se possa comemorar a simples manutenção da mediocridade. Marcos Rocha, que se prepara para deixar o Palácio Rio Madeira, pode descobrir que a última prestação de contas de sua gestão será mais difícil do que as solenidades de despedida e os balanços publicitários de realizações. O problema não cessa somente na educação as demais áreas, a exemplo da saúde, o ruído é enorme.

VÍRUS

A Assembleia Legislativa parece mais preocupada com os vírus dos computadores do que com a transparência dos próprios contratos. Há quem tenha medo de assombração, de fantasma e até de pesquisa eleitoral. Na Assembleia Legislativa de Rondônia, o terror parece ser outro: vírus de computador. Pelo menos é o que sugere o Contrato 011/2026, no valor de R$ 5.611.438,00, celebrado com a DMK3 Tecnologia para fornecer uma solução de segurança de endpoints, expressão sofisticada para proteger os computadores da Casa.

COMPARAÇÃO

Cinco milhões e seiscentos mil reais para combater ameaças digitais. É dinheiro suficiente para deixar qualquer hacker impressionado. Ou, quem sabe, algum contribuinte infectado de curiosidade. A comparação com a pandemia é inevitável. Quando o coronavírus circulava de verdade, lotava hospitais e ameaçava vidas, a Assembleia também precisou comprar máscaras, luvas e álcool em gel. Seria interessante colocar as duas despesas lado a lado. Afinal, pelo tamanho da contratação, o vírus digital parece ter provocado um estado de emergência financeira muito maior que o vírus biológico.

TRANSPARÊNCIA

Mas o problema não termina na cifra. A contratação foi feita por adesão à Ata de Registro de Preços 59/2024, decorrente do Pregão 90006/2024, da Secretaria de Administração de São Paulo. A famosa carona administrativa, prevista na Lei 14.133/2021. Carona é legal. O que não pode é transformar a legislação em transporte executivo para contratos milionários sem que o passageiro apresente a documentação exigida.

PORTAL

A adesão precisa demonstrar vantagem econômica, compatibilidade dos preços, respeito aos limites legais e publicidade dos atos no Portal Nacional de Contratações Públicas e nos canais de transparência. É justamente aí que o antivírus parece não funcionar. Os documentos que deveriam fundamentar a adesão não estão disponíveis nos portais consultados. Além disso, há divergências entre os registros públicos do contrato. Ou os documentos existem e foram esquecidos na gaveta, ou o processo não foi devidamente instruído. Em qualquer cenário, a Assembleia precisa explicar o que aconteceu.

SENHA

Curioso é observar que a Casa demonstra enorme preocupação em blindar suas máquinas contra invasões, mas não parece ter a mesma urgência em deixar seus contratos expostos à fiscalização pública. Computador protegido, processo administrativo fechado. Uma espécie de segurança institucional com senha para o contribuinte.

MEDO

Convém deixar claro: não se está afirmando a existência de fraude, sobrepreço ou irregularidade comprovada. O que se questiona é a falta de transparência documental em uma contratação de R$ 5,6 milhões. E dinheiro público não é assunto de confiança, é assunto de prestação de contas. Se tudo está correto, basta publicar os documentos. Não exige atualização de sistema, licença especial nem investimento adicional. Porque, na Assembleia, parece que o medo de vírus custa milhões. Já o medo da transparência, pelo visto, não tem preço.

RECONHECIMENTO

Há homens públicos que ocupam cargos. Outros constroem instituições, transformam profissões e deixam marcas que ultrapassam as fronteiras de seus estados. Manoel Carlos Neri da Silva pertence à segunda categoria. Nestes quase 40 anos convivendo com políticos, autoridades e gestores públicos, conheci muita gente que passou pelo poder, algumas com realizações importantes e outras que deixaram pouco além das fotografias oficiais. Pouquíssimos, entretanto, me impressionaram tanto quanto Manoel Carlos Neri da Silva, presidente do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

TRAJETÓRIA

E não escrevo isso por cortesia, amizade ou qualquer obrigação de circunstância. Escrevo porque acompanhei sua trajetória e reconheço nela algo cada vez mais raro na administração pública brasileira: inteligência estratégica, capacidade de gestão, visão institucional e compromisso com aquilo que se propõe a fazer. A história de Manoel Carlos começa longe dos salões de Brasília e dos grandes fóruns internacionais. Começa na comunidade rural Cachoeira de Samuel, na região de Porto Velho, onde foi construída a primeira usina hidrelétrica de Rondônia.

DEDICAÇÃO

Um menino do interior, alfabetizado mais tarde do que a média da gurizada de sua geração, mas que encontrou nos estudos o caminho para construir uma trajetória extraordinária. Estudou, formou-se e construiu uma carreira brilhante na área da saúde, especialmente na enfermagem. Chegou a exercer o magistério na Universidade Federal de Rondônia, mas abriu mão da docência para dedicar corpo e alma à organização e ao fortalecimento da representação profissional da enfermagem rondoniense.

VISIONÁRIO

No Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, percebeu rapidamente que uma profissão com tamanha responsabilidade social precisava de uma representação à altura de sua importância. Não bastava fiscalizar, regulamentar e administrar. Era preciso ocupar espaços, conquistar respeito, ampliar atribuições e influenciar as políticas públicas. Foi o começo de uma caminhada que o levaria à presidência do Cofen, há cerca de duas décadas, transformando-o em uma das principais lideranças nacionais da enfermagem. Sob sua liderança, a entidade ganhou dimensão institucional, capacidade de articulação e presença nos debates que definem os rumos da saúde brasileira.

LIDRANÇA

Manoel Carlos também ultrapassou as fronteiras nacionais. Tornou-se presidente de uma entidade sul-americana de enfermagem e passou a representar a categoria em fóruns e organismos internacionais. Não é pouca coisa para quem saiu de uma comunidade rural de Porto Velho. É Rondônia ocupando espaços que muitos estados maiores gostariam de reivindicar.

PANDEMIA

Sua gestão no Cofen também merece registro pela preocupação com governança, compliance, transparência e eficiência administrativa. Os reconhecimentos e referências em avaliações de órgãos de controle, inclusive no âmbito do Tribunal de Contas da União, ajudam a dimensionar o trabalho institucional desenvolvido. Na pandemia, quando o medo e a incerteza tomaram conta do planeta, Manoel Carlos não se escondeu atrás da burocracia.

RISCOS

Liderou, a partir do Cofen, a mobilização nacional para garantir equipamentos de proteção individual aos profissionais de enfermagem, justamente quando hospitais, estados e municípios enfrentavam dificuldades de abastecimento. A categoria estava na linha de frente, exposta ao risco de contaminação, e sua representação precisava estar igualmente presente na defesa desses trabalhadores.

CAPACIDADE

Também teve participação decisiva na articulação de avanços legislativos que ampliaram o reconhecimento e o campo de atuação da enfermagem. Enfrentou, inclusive nos tribunais, questionamentos de outras categorias profissionais que buscavam restringir atribuições dos enfermeiros. Uma disputa que exige conhecimento técnico, capacidade jurídica e, sobretudo, disposição para defender institucionalmente uma profissão inteira.

MARCA

É um gestor com visão de futuro. Acompanha a incorporação de novas tecnologias, incentiva práticas avançadas de enfermagem e trabalha para ampliar a autonomia profissional. A implantação dos consultórios de enfermagem é um exemplo de como uma categoria pode conquistar novos espaços de atuação sem perder de vista sua responsabilidade com a assistência à população.

SUS

Entusiasta do Sistema Único de Saúde, integra também o chamado Conselhão das entidades profissionais em Brasília, onde sua liderança é respeitada por dirigentes de diferentes áreas. Sua atuação não se limita à defesa corporativa. Tem relação direta com o fortalecimento das políticas públicas de saúde e com a valorização de quem sustenta boa parte do atendimento oferecido à população brasileira.

DIFERENCIADO

E há uma ironia que merece ser registrada: Manoel Carlos Neri é, provavelmente, muito mais conhecido e reverenciado nacionalmente do que em seu próprio estado. Rondônia ainda tem dificuldade de reconhecer seus quadros mais qualificados, especialmente quando eles não fazem da política eleitoral uma vitrine permanente. O estado que tantas vezes produz notícias pouco edificantes também precisa aprender a celebrar quem constrói realizações concretas. Nos próximos meses, Manoel Carlos caminha para disputar mais um mandato à frente do Cofen, com perspectiva de recondução por aclamação. É o reconhecimento de uma trajetória construída ao longo de anos, não de uma temporada de conveniências.

GLÓRIA

Nesta semana, ele está em Natal, no Rio Grande do Norte, à frente de um dos maiores encontros profissionais da enfermagem brasileira. Mais de oito mil profissionais estarão reunidos para discutir os caminhos da categoria, os avanços conquistados e os desafios ainda pendentes, entre eles a consolidação do piso salarial e a valorização dos trabalhadores que, diariamente, mantêm de pé uma parcela fundamental do sistema de saúde.

BIOGRAFIA

Conheço a política e a administração pública há tempo suficiente para desconfiar de homenagens fáceis e biografias fabricadas. Por isso mesmo, faço questão de registrar esta. Manoel Carlos Neri da Silva é um exemplo de profissional, gestor e homem público que merece ser reconhecido pelos rondonienses. Não é apenas uma liderança da enfermagem. É um patrimônio de competência que Rondônia projetou para o Brasil.

SINGULARIDADE

Este cabeça-chata, que há quatro décadas observa os bastidores do poder e conhece bem a distância entre discurso e realização, não tem constrangimento algum em afirmar: Manoel Carlos Neri é motivo de orgulho para a enfermagem brasileira e, sobretudo, para Rondônia. Há trajetórias que dispensam discursos. Basta olhar o caminho percorrido, as instituições fortalecidas e as pessoas que passaram a ter mais voz por causa delas. O menino da cachoeira de Samuel chegou a Brasília e ao mundo sem esquecer de onde veio. E isso, em tempos de tanta vaidade pública e tão pouca entrega, também diz muito sobre o homem.