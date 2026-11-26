Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/11/2026 às 09h18

A condução do PSD nas eleições e o acordo para a próxima presidência da Assembleia Legislativa foram alvos de declarações do deputado estadual Laerte Gomes durante entrevista ao Podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira. O parlamentar responsabilizou o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, por dificuldades enfrentadas pelo partido em Rondônia, confirmou que considera mudar de sigla e revelou detalhes da composição em apoio a Jean Mendonça (PL) para presidir o Legislativo.

Laerte disse que o PSD enfrentou resistência por ter sido associado à centro-esquerda em um Estado cujo eleitorado classificou como conservador. Na avaliação do deputado, declarações de Kassab contribuíram para esse desgaste. Ele também criticou a candidatura presidencial de Ronaldo Caiado, que considerou sem viabilidade diante da polarização nacional, e afirmou que a concentração de recursos nessa disputa prejudicou candidaturas nos estados.

“Infelizmente, nós tivemos um presidente nacional inconsequente do partido, que é o Kassab, que falou muita besteira. E acabou prejudicando muito o partido em estados como Rondônia, que são naturalmente estados de direita, estados conservadores.”

O deputado afirmou não ter recebido recursos do fundo partidário para sua campanha e disse ter ficado insatisfeito com o tratamento dispensado pela direção nacional, considerando sua trajetória na legenda. Segundo Laerte, a possibilidade de saída envolve também divergências sobre a condução eleitoral e conflitos internos. Ele citou Republicanos, União Brasil e PP entre os partidos que lhe agradam, mas não anunciou destino nem data para uma eventual mudança.

“Eu vou rediscutir a minha permanência no PSD devido a como foi conduzido esse processo eleitoral, dessa eleição pelo PSD, que não me agradou de forma nenhuma. De todas as formas. Desde a candidatura majoritária, passando pelo restante.”

Na disputa pela presidência da Assembleia, Laerte confirmou apoio a Jean Mendonça e afirmou que a composição em construção reserva a vice-presidência ao PSD. Segundo seu relato, o governador eleito Marcos Rogério defendeu que o PL, responsável pela maior bancada eleita, ocupasse a presidência no primeiro biênio. Laerte atribuiu a escolha de Jean ao governador e aos deputados aliados.

“O governador eleito Marcos Rogério, também entendendo o resultado da urna, entendeu por bem que o presidente da Assembleia, nesse primeiro momento, primeiro biênio, teria que ser um candidato do PL, até que é natural, fez a maior bancada.”

Laerte afirmou que as negociações para os demais cargos continuam e avaliou que a disputa caminha para uma chapa única, embora ainda existam movimentações de outros deputados. Disse também que chegou a cogitar uma candidatura à presidência, mas decidiu compor com Jean e Marcos Rogério. Sobre o segundo biênio, declarou não ter atualmente a pretensão de disputar o cargo e defendeu que essa discussão fique para outro momento.

Na entrevista, Laerte também defendeu cortes de despesas que, segundo sua estimativa, poderiam gerar economia anual de R$ 100 milhões a R$ 150 milhões na Assembleia, previu dificuldades no primeiro ano do próximo governo e se posicionou contra mudanças na destinação das sobras orçamentárias dos poderes ao Iperon. O parlamentar ainda respondeu sobre processos judiciais relacionados à sua trajetória política e admitiu avaliar uma futura candidatura a deputado federal.

Assista a entrevista na íntegra: