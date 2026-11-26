Por Assessoria

Publicada em 26/11/2026 às 08h20

Cacoal completa, nesta quinta-feira, 26 de novembro, 49 anos de emancipação política. Com aproximadamente 100 mil habitantes, o município é referência em Rondônia pela produção de café, cacau, agricultura familiar, apicultura e piscicultura. Também se destaca pelos avanços na saúde, infraestrutura e saneamento básico, resultado de uma história construída pelo trabalho de produtores rurais, empresários e famílias que acreditaram no potencial desta terra.

Uma história que também faz parte da vida de Cássio Gois

Entre as histórias ligadas à trajetória de Cacoal está a do deputado estadual Cássio Gois. Natural do município, é filho de pioneiros que chegaram à região na década de 1970, quando a cidade ainda começava a se desenvolver, impulsionada pela abertura da BR-364 e pelos projetos de colonização.

Cássio cresceu acompanhando as histórias de luta e perseverança dos pais. Em Cacoal, construiu sua trajetória profissional e familiar. Formado em Direito pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR), também atuou como empresário e jornalista.

Sua caminhada na vida pública começou em 2020, quando foi eleito vice-prefeito de Cacoal, ao lado de Adailton Furia. Em 2022, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia, com 17.753 votos. Em 2026, foi reeleito deputado estadual com 28.988 votos, alcançando a terceira maior votação do estado.

Cássio Gois: “Minha história começou antes de eu nascer”

Ao falar sobre o aniversário do município, Cássio destaca o orgulho de suas raízes e a ligação com a cidade onde nasceu e construiu sua família.

“Cacoal faz parte de quem eu sou. Foi aqui que nasci, cresci, constituí minha família e aprendi o valor do trabalho. Carrego com muito orgulho a história dos meus pais e de tantas famílias que chegaram aqui quando tudo ainda estava começando. Minha história começou antes de eu nascer, na coragem dos meus pais e de todos aqueles que ajudaram a construir esta cidade.

Como filho desta terra e representante da população na Assembleia Legislativa, quero continuar contribuindo para que nossa cidade avance ainda mais. Parabéns, Cacoal, pelos seus 49 anos! Parabéns a cada pioneiro, produtor rural, empresário, trabalhador e família que faz parte dessa história. Que Deus continue abençoando nossa cidade e seu povo, trazendo ainda mais prosperidade, oportunidades e conquistas”, declarou Cássio Gois.

Uma cidade construída por muitas mãos

Aos 49 anos, Cacoal segue escrevendo sua história, honrando seus pioneiros, valorizando suas conquistas e olhando para o futuro. Uma cidade que tem no trabalho, na produção e na força de sua gente os pilares para continuar crescendo e prosperando.