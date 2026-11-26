Por pvhnoticias.com

Publicada em 26/11/2026 às 09h15

Um homem foi ferido a facada no início da madrugada desta quinta-feira (26), em uma residência na Rua Aripuanã, bairro Socialista em Porto Velho.

Informações apuradas pelo site, o rapaz ingeria bebida alcoólica com a esposa, quando o casal teve uma discussão por motivos não esclarecidos.

Durante a briga o homem teria pego uma faca e causado uma lesão em si próprio na região do tórax. Uma equipe médica do Samu prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital João Paulo II.