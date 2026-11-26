Por PF/RO

Publicada em 26/11/2026 às 08h50

Porto Velho/RO. A Polícia Federal, em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou, nesta quarta-feira (25/11), uma operação de fiscalização em áreas com Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) ativa na região do Alto Madeira, em Rondônia.

A ação teve como foco estruturas destinadas à construção e ao reparo de dragas, além da regularidade das atividades de mineração e das operações portuárias. Participaram da fiscalização 12 policiais federais, 8 policiais rodoviários federais e 6 agentes ambientais federais do Ibama.

Durante a operação, foram verificadas a identificação dos proprietários, as licenças ambientais e de operação, a documentação de navegação e a origem do mercúrio utilizado nas atividades de garimpo.

Representantes da cooperativa de garimpeiros e advogados acompanharam os procedimentos e tiveram livre acesso às áreas fiscalizadas.