Por ASSESSORIA

Publicada em 26/11/2026 às 09h35

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), participou do 1º Encontro Estadual do Cadastro Único e Vigilância Socioassistencial, promovido pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), reunindo representantes e técnicos dos municípios de Rondônia para momentos de capacitação, atualização e troca de experiências.

O município foi representado pela secretária municipal de Assistência Social, Laís Selvita, pela coordenadora municipal dos Programas Sociais, Alessandra, pelo coordenador do Cadastro Único, Daniel, e pela diretora da Vigilância Socioassistencial, Eliziane.

Um dos destaques da programação foi a apresentação de Guajará-Mirim, realizada pela equipe da Vigilância Socioassistencial da SEMTAS, que compartilhou a trajetória de implantação e implementação do setor no município, apresentando os avanços alcançados, as experiências desenvolvidas e as boas práticas que contribuem para o fortalecimento da gestão e o aprimoramento das políticas públicas de Assistência Social.

Durante a apresentação, foi evidenciada a importância da Vigilância Socioassistencial como ferramenta estratégica para a produção, organização e análise de informações sobre as vulnerabilidades e os riscos sociais presentes nos territórios. Esse trabalho contribui para subsidiar o planejamento e orientar a oferta de serviços, programas e benefícios socioassistenciais de acordo com as necessidades da população.

O encontro também proporcionou momentos de aprendizado e atualização técnica, com a participação de representantes dos 52 municípios de Rondônia, além de palestras ministradas por representantes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). As discussões reforçaram a importância da integração entre o Cadastro Único, a Vigilância Socioassistencial e os demais serviços da rede de proteção social.

A participação de Guajará-Mirim e o compartilhamento de suas experiências reafirmam o compromisso do município com o fortalecimento da Vigilância Socioassistencial, a qualificação da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o desenvolvimento de políticas públicas cada vez mais efetivas, planejadas a partir de dados, diagnósticos e da realidade vivenciada pela população.